西雅圖最堵麻沙路不再堵車了？

（編譯：陸雨陽）西雅圖的麻沙路（Mercer St）是出了名的早堵晚堵天天堵，但是最近，西雅圖交通局（The Seattle Department of Transportation）表示他們在這條路上新安的信號燈將改善堵塞狀況。

西雅圖交通局官方博客說：「在安裝新信號系統之前，晚高峰（6-7pm）的塞車時間約為34分鐘。而現在，安裝了新信號系統以後，實際塞車時間縮短為17分鐘。」

交通局說新信號燈在過去八個月里有效改善了麻沙路的塞車狀況。這都是第三大道和麻沙路之間的新交通信號燈的功勞。這個叫做SCOOT（Split Cycle Offset Optimization Technique）的信號系統在今年三月正式落地。SCOOT是一種真正的實時適應交通控制系統，可以根據當時道路的擁堵情況進行交通燈轉變。

交通局統計在還未安裝SCOOT 前：周中下午五點堵塞時間為14分鐘，下午六點為16分鐘，下午7點為18分鐘。但在安裝了SCOOT後：周中下午五點堵塞時間為4分鐘，下午六點為6分鐘，下午7點為8分鐘。

雖然這比2016年投入7千萬美金的工程後才減少了兩秒堵塞時間的效果要好得多，但交通堵塞狀況依然和1977年預計的一樣。