Ask NAPCA SSA#442 申請社會安全退休福利

問：我出生於 1953 年10月，我已工作了約 20 年並且一直有付社會安全/ 聯邦醫療保險 (Social Security/Medicare) 稅。現有以下問題想請教你們。

根據目前法例，我是否可以在今年申請社會安全退休金？還是明年才可以申請？

(紐約讀者來函)

答：謝謝你來信詢問關於社會安全退休福利 (即社會安全退休金，Social Security Retirement Benefits 簡稱 SSRB) 的問題。根據目前法例，我們回答你的問題如下。

一個人在達到完全退休年齡 (Full Retirement Age 簡稱FRA) 時便有資格獲得全額 (100%) 的社會安全退休福利。你出生於1953年，你的 FRA 為66歲。 如果一個人在 FRA 之前開始領取社會安全退休福利，他/她每月的社會安全退休福利將會被削減。

另外很重要而必須要說明的是，一個人領取的社會安全退休福利金額是根據他/她最高收入的35年工齡的平均指數月收入來計算。 如果你的工齡少於35年，社會安全局 (Social Security Administration， 簡稱 SSA) 將使用零收入來計算其餘的年份。假如你只工作20年而現在開始領取社會安全退休福利，你有15年的收入會用零來計算，因此與繼續工作的情況比較時，你每月的社會安全退休福利金額會較少。

根據目前規定，假如一個人已工作至少滿10年並擁有40個或以上工作點數，他/她最早可以於62歲時申請領取減額社會安全退休福利。你已經工作了20年，我們相信你應該已有40個或以上工作點數，而且你現已63歲，你隨時可以申請社會安全退休福利。至於應該於今年或明年申請完全是你個人的選擇，你需要考慮的是你的健康和經濟狀況以及其他個人因素。我們建議你決定申請之前先聯絡你住區附近的社會安全局或打電話 1-800-772-1213 諮詢你的社會安全退休福利詳情，假如有需要，你可以要求翻譯，但可能需要預約。

如欲獲得更多有關社會安全退休福利的一般信息，請訪問社會安全局網站https://www.ssa.gov/planners/index.html (Benefits Planner：Your Future Benefits)。這個福利規劃工具可幫助你了解退休福利，殘障福利以及家人可以申請的福利等。

假如你仍有疑問，請致電 NAPCA 全國免費國/粵語輔助熱線1-800-582-4218。

註一﹕讀者對聯邦醫療保險 (Medicare) ，醫療補助 (Medicaid) ，社會安全生活補助金 (SSI) ，營養補充援助計劃 (以前稱為食物券) 及社安退休福利等有疑問，歡迎來函本中心。地址是﹕Ask NAPCA 專欄，1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。鑒於我們的服務是完全免費，無需附回郵信封，但請註明回郵地址，以便回覆。

註二：很多 Medicare 受益人都可能符合申請低收入補助 (Low Income Subsidy 簡稱 LIS 或稱 Extra Help) 的資格，而得以享受節省許多藥費以及月費和共付額。欲知詳情或假如你有任何疑問，歡迎你致電以上輔助熱線。

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(本專欄由 NAPCA 主答）