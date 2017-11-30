【熱播電影推介】



《奇蹟男孩》 Wonder

類型： 劇情電影

導演：Stephen Chbosky

上映時間：11/17/2017

《奇蹟男孩》是一部劇情改編R.J. Palacio.所著的同名2012年小說，講述男孩奧古斯特•「奧吉」•普曼(August “Auggie” Pullman)（雅各•特倫布雷飾演）罹患罕見的崔契爾-柯林斯症候群（TCS），因而帶著有殘缺的臉部出生，多年來需要多次進出醫院進行手術。在母親伊莎貝爾(Isabel)（茱莉亞•羅勃茲飾演）和父親納特(Nate Pullman)（歐文•威爾森飾演）的幫助下，他試圖在新學校中向大家證明他只是一名跟正常人無異的孩子，希望擺脫以往所有歧視和欺凌。

【新劇推薦】

《推理筆記》 Inference Notes

類型：驚悚片/推理

導演：林清振

上映時間：11/3/2017

《推理筆記》是根據早安夏天同名小說改編的校園推理網絡劇。本劇講述了偶像少女夏早安與超能偵探米卡卡在共同經歷突如其來的一系列復仇案件後，逐漸陷入一場對抗神秘組織的推理冒險故事。一場換心手術讓少女夏早安獲得雙重人格，擁有推理能力的隱藏人格——愛迪生，牽引著夏早安進入了一系列連環殺人陰謀中。

【新專輯推薦】

薛之謙 Joker Xue 《渡》 The Crossing

風格：國語歌曲 流行樂

廠牌：華宇世博

發放日期：11/28/2017

《渡 The Crossing》收錄了一共十首歌曲，當中重新收錄了已曝光的熱門作品，包括膾灸人口的《暖昧》﹑《高尚》及《動物世界》等。專輯再加收了全新創作的新歌如《渡》﹑《別》﹑《像風一樣》﹑《駱駝》與《背過手》。過去三個月，薛之謙忙於舉辦演唱會《我好像在哪見過你》，在幾乎十個城市留下足跡，也在廣大歌迷朋友心中留下完美的印記。新專輯讓薛之謙的音樂實力和人氣魅力持續延燒