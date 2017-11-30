西雅圖各類必嘗餐廳（下）

By Tracy Wang

7 Cafe Campagne

坐落於派克市場旁的Post Alley，Cafe Campagne已於1994年成為食客們的必去餐廳之一。自那時起，它們就已經在國內，甚至國際上享有西雅圖最經典法式餐廳的稱號。店內的老式海報為整家餐廳加入了更多的法式經典氣息。不管大家是想點選完整的中飯或晚飯，或只是週末的早午餐，或是下午簡單的一杯咖啡，這家餐廳都將是一個絕佳選擇。想要品嘗到當地法式餐點，以及各式搭配的飲品，大家不妨嘗試一下這家法式風味的餐廳。

1600 Post Aly, Seattle, WA 98101, (206) 728-2233

8 IL Bistro

IL Bistro已在西雅圖的派克市場內提供傳統的意式料理超過四十餘年，成為晚餐餐廳的重要一員。自1975年起，它們就創造出一個又浪漫又溫暖的用餐環境，吸引了許多情侶夫婦到場用餐。其中一些員工與顧客從開店起就與這家餐廳在一起，並持續伴隨著它的發展。來到這裡的顧客不僅能夠享受到浪漫溫馨的氣氛，還能夠品嘗到傳統的意大利美食與來自意大利，太平洋西北角與加州的各類酒種。

Pike Place Market, 93 Pike Street, Seattle, WA 98101, 206.682.3049

9 The Brooklyn Seafood, Steak & Oyster House

The Brooklyn Seafood, Steak & Oyster House已在西雅圖市中心提供高級餐點超過二十五年了。位處於Benaroya Symphony Hall的對面與Seattle Art Museum的附近，這家餐廳的餐點象征著太平洋西北角的多變性，並只提供最新鮮的海鮮產品，運用本地的食材與肉類。為歌頌本地，它們一直提供當地釀造的葡萄酒，啤酒與各類創意酒類飲品。

1212 2nd Ave, Seattle, WA 98101, (206) 224-7000

10 Shuckers

這家餐廳是西雅圖歷史最為悠久的生蠔酒吧之一，食客們可以品嘗到各類海鮮餐點，像是seafood chowder，halibut fish and chips與其他當季特別餐點。想要享用美味的海鮮餐點的大家還可以在這裡喝到它們自家的Rooftop Honey Ale。另外，它的橡木色鑲板與錫天花板也讓這家餐廳別具特色。喜愛生蠔的大家將有機會嘗到用六種不同方式製成的生蠔料理，包括Olympic, Casino, Rockafeller, House-Smoked, Pan-Fried與Provencal等製作方式。

411 University St, Seattle, WA 98101, (206) 621-1984

11 Bakeman’s

Bakeman’s可以算是西雅圖市中心工作群眾的最愛之一，因為它既經濟實惠，又非常美味。它最為受歡迎的是烤火雞三明治，但它提供的其他每日現做的三明治與湯點也都非常可口。特別的是，它們還提供將餐點送到辦公室或家的服務，方便工作群眾。另外，它也販賣各類沙拉與甜點。（122 Cherry St, Seattle, WA 98104, (206) 622-3375

12 Maneki

Maneki是西雅圖最為古老的日本料理餐廳。它最早於1904年開幕，但二戰時期的Internment導致它的暫時修業。二戰結束候的1946年，店主重新開張營業，並繼續提供各類日式料理，像是壽司，日式小盤與懷舊料理。在它們超過一百年的歷史里，許多顧客都因它們的家庭式日式料理與友善的員工服務不斷回到這家餐廳。而它們最受歡迎的餐點包括Variety Ozen，Sakana Dinner與Steak Dinner。

304 6th Ave S, Seattle, WA 98104, (206) 622-2631

13 Huong Binh Vietnamese Cuisine

自1993年起，Huong Binh Vietnamese Cuisine所提供的越南口味料理就已經成為International District最有代表性的餐廳。這家餐廳在週末時段總是有許多的顧客，並提供一些平日不提供的特別餐點。大家可以嘗試點選任何與豬肉或湯有關的餐點，因為這些餐點都是絕佳選擇。想要找尋家庭聚餐的去處的大家可以考慮這家餐廳，因為它們可以容納大量的顧客，而它周圍的街道或停車場都提供許多的車位供開車的大家停放。

1207 S Jackson St, Seattle, WA 98144, (206) 720-4907