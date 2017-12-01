蕩漾了心湖，溫潤了歲月，芳菲了思念。把心安放在素年錦時，獨品這良辰美景。你的呼喚，溫婉我薄涼的心境？你的溫情，輕盈了我的文字，傾彎了我的瘦筆？光陰如水，流淌著傾城的美，煙火裡的媚，我獨為你而醉……闌珊風景。我等你在晨鐘暮鼓聲聲。

輕輕地那一次點擊，你走近了我，我走近了你，那麼偶然，那麼奇妙；你讀我，我讀你，那麼溫暖，那麼燦然。悄悄暢敘衷腸，你溫暖了我，我溫暖了你，那麼真心，那麼實意；你關注我，我關注我，那麼默然，那麼真實。大千世界，萬般逾越，你來，我在，一個回眸，悄然間鎖定了彼此的一生。靜靜地感知有你的日子，仿佛悠揚的曲子，乘行雲流水，得心情悠然，今生，有一句承諾只說給你——無論天涯海角，我會一直伴隨你。

陌上，有一種相知沒有距離，那是心靈的默契，邂逅一份美麗，安然一份歲月。有一種遇見，相隔萬水千山卻似近在咫尺，從未謀面卻能觸摸到靈動的心田，無需相依相伴卻能怦然感動不盡，遇見你，一切仿佛是命中注定，那是種久違的味道，刹那相知，從此走進了彼此的世界，我的生活因你而生動精彩。從此，天涯的湄水間總有一雙眼如夜空星子奕奕於光陰的暮暮朝朝，不離不棄。

喜歡一個人靜靜的，劃落文字於指尖，當手指輕敲下這些無名的文字時，思緒的帆載著心靈在墨香裡漣漪，情在天涯散步，愛在詩行繾綣，用文字的墨香，定格一眸念你如初，萬水千山間，珍藏著一次初見的清歡。敲響愛的心門，打開塵封的心，在一首詩的韻腳繾綣，心情的筆墨春風吹過，點滴墨汁輕灑一紙素箋，飛揚的文字綻放嬌媚的笑顏，吐露朵朵暖語，情在字裡行間萌芽。

最美好的感覺是，你的眼睛有我，而我的眼睛裡有你，我們用一生承諾，用一生的相伴，許你一生的疼愛，更許我一生的依戀。牽住的雙手，即使是在寒冬裡，也會感覺溫暖如春。溫潤于唇邊，藏匿在心間。守候山一程水一程，用一窗窗的明媚，擁抱冬日裡的暖陽，清淺的時光，與你攜手一份溫暖。邂逅的美麗韻詩在一紙墨香裡，盈然盛開，心語，情濃深長。你若不離，我便安好，你若相惜，我便不棄，相約今生，共赴那場春暖花開。

指尖的光陰，輕落墨間。我們的情，是一世花開，永不凋謝。季節帶著無聲的清韻，唯美了詩行，行行深情，入目溫馨。在對折的光陰裡，留一份唯美的快樂在指尖，在眉心；此生滑落一念落筆的感動，凝結一段時空在心裡；若可以依心而行，淡然每一個平淡的煙火。就許我用溫柔，對待每一場不期的雲水過往。

冬日囈語，訴說人生的篇章，感知世界的芬芳，你我相依，共同成長。煙火的光陰裡，偶爾會被文字插上了翅膀，穿過江南，走過塞北，相約季節的邂逅，見證彼此的真心。若時光不老，讓愛繾綣。那麼，許我攜三千繁華，在你的心籬。種一份知意，潑一箋淡墨。共你一場，山高水長的相依！回眸望，你的容顏。只一眼，萬水千山，只一眼，此生不換。