女子與文字 – 英姐

女子如春天一般美麗。溫柔婉約，面若桃花，傾國傾城。她從江南煙雨款款走來。她穿一身薄薄的紅裙，畫一柳葉眉，塗淡淡紅唇，貌似西施。執筆揮灑江南如畫，揮筆潑墨細雨潤荷塘，桃花笑春風。

她有著春風一樣的心事，春花一樣的年紀，春雨一樣的心靈。煙雨古城，走來這樣一位淡淡素裝的女子，風情萬種，溫柔似水，笑顏如花。捧一本書，書中故事千回百轉，卻轉不過依人的春色入眼，春韻入心。

春風輕輕撩起她的黑髮，柔發飄動，如絲絲柳絮隨風飄舞。心隨著風飄過點點心事。獨倚欄軒，心事如春，春雨化心。那一層層花事，浮起了依人多少柔情往事。錯過了春天一樣的戀情，卻盛開了心中如春的文字。文字裡，花開滿園，天藍藍，水清清，盛開的心事如紅花一樣燦爛美麗。

文字於她，是春風中的精靈，是藍天中的白雲，是綠水中的天鵝，是細雨中的清涼，是紅花中的嫵媚，是愛情中曾經的鑿鑿誓言，甜蜜溫馨，是愛情的怦然心動，是煙雨中離去的那個高大提拔的身影。

女子如夏天一般火熱。性情直爽，心態樂觀，笑若陽光。她從熱帶雨林中走來，來到江南煙雨地。她穿一件白色的確涼襯衫，一條藍色牛仔短褲，戴一頂咖啡色帽子，貌似年青時候的林青霞，一臉的陽光，一臉的朝氣，一臉的笑傲江湖。

她有著如蓮一般的心事，荷花一樣的年紀，陽光一樣的心靈。來到煙雨古城，依人將她的火熱的心融入到淡淡的空靈與飄逸中。捧一本書，坐在荷塘的旁邊，看接天蓮葉無窮碧，賞荷花的嬌羞多姿，嗅淡淡荷花香。

荷花開得旺盛，開得熱火朝天，開得如依人水晶一般的心靈。那年，依人在江南煙雨中遇到那雙如她的心一樣熱情的眼睛，給她的心，引起了一陣陣人生若只如初見的共鳴。在山山水水間，留下了它們擁抱的身影、火熱的吻、浪漫的足跡以及點點如蓮的回憶。盛放在煙雨中的愛情，如荷花一樣年輕一樣紅潤，一樣醉人醉心醉情。

文字於她，就是那朵荷花，那朵夏風細雨中的荷花，在曾經的美好中回憶過往的纏綿，只如初見的美麗，陽光下花朵的晶瑩剔透。寫下自己的故事寫下初見的怦然心動，寫下纏纏綿綿走天涯的共醉時光。

女子如秋天一般憂鬱。柔弱敏感，淚如秋雨，心若浮萍。她是典型的江南女子。穿一身紫色長裙，撐一把油紙傘，在悠長悠長的雨巷中幽怨徘徊。是啊，她是戴望舒筆下撐著油紙傘的女子。真的有這麼一首詩，是專門為這樣的女子而寫的。

她有著林微因一樣的才情，有著張愛玲一樣孤獨的心靈，有著三毛一樣執著的愛情。秋雨，飄飄灑灑，落在她的臉上，她撐著一把傘，走在江南的雨巷中，如雨的心事飄落心間。滄海桑田，哪敵得過憂傷的往事；過眼雲煙，哪蓋得住過女子詩人一般敏感而美麗的心境；悲歡離合， 哪勝得過女子心中那一絲惆悵的高傲。

燦爛的煙火，曇花一現，在風中，在雨中，在火紅的楓葉中。飽讀的讀書，憂鬱的才情，雋永的文思，化作筆下一個個秀麗的字眼，化作一個個意味深長而悲傷的故事，化作一首首秋天裡美麗而充滿靈性的詩篇。

女子如冬雪一樣清純。冰清玉潔，面若梨花，心若飄雪。冬天，江南也下起了大雪。北風呼呼地吹，吹得漫天雪花洋洋灑灑，見不著天，也見不著地。身穿一紅色大衣，凍得紅通通的臉頰，深黑色而有神韻的眼珠，如雪一樣的肌膚，如雪一樣的心靈。

她有著雪一樣的心事，有著紅梅一樣的堅強，有著雪飄然的情懷。她脖子上的圍巾，是白色，雪一樣的白色。這條圍巾，曾經牽起兩顆純潔的心靈。在彼此心意搭起一座彩虹般的橋樑。下雪了，兩個人圍同一條圍巾，一雙手套，一人戴一隻。兩個人一起坐在屋頂上看雪，諾言如雪，心如雪；淚眼如雪，傷如雪。

靠不近，曾經的美好；傷不起，曾經的誓言，只留下悲傷而美麗的回憶。往事如霜，情如梅，在悲傷中看到了楚楚綻放的紅梅，那樣紅潤，那樣燦爛，那樣耀眼！是血的顏色，除了水，人還有骨血。怕什麼？！曾經的離散，曾經的傷害，早已隨雪融化，看到是離視線越來越近的紅梅，總有一天，別人在她眼中看到的除了雪一樣潔白的心靈，還看到那火紅的梅花，燃燒，燃燒，再燃燒！

文字於她，是漫天飛舞的大雪，是那條溫暖的圍巾，是那朵眼得像血的梅花。文字，已然入了她的生命，在心中下著如雪文字，下著美麗的雪景，下著手套裡的曾經，下著那又遠又近的紅梅。

女子很美，美如春夏秋冬；文字很美，穿越春夏秋冬。女子在著說不完的故事，便用文字，記載春花秋月、感懷煙火歲月、感歎悲歡離合，感受美麗傷感的花事。

文字在女子筆下，就是如花開傾城的春天；就是美麗如蓮的夏天；就是惆悵若雨的秋天；就是潔靜如雪的冬天。文字，就是春裡的柔情；就夏天裡的醉人時光；就是秋天裡的雋永文思；就是冬天裡的曾經溫暖守候。

文字，在女子心中，是一朵紅花，絢爛了歲月；文字，在女子心中，是一朵荷花，馨香了心靈；文字，在女子心中，是一把油紙傘，遮蓋了惆悵；文字，在女子心中，是一朵紅梅，點綴了漫天大雪。

當那些美麗的女子，用文字描繪春夏，潑墨秋冬，用文字刻畫心靈深處最美麗的感覺，用文字揮灑如蓮心事，那麼，文字便是她們生命中的美麗花朵，便是她們故事收藏最深的地方，芬芳了她們整個生命。