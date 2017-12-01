晚秋的雨 – 墨子晨

輕輕地夢，被窗外淅淅瀝瀝的雨聲驚醒，一絲絲涼意襲進被窩，像是將要分手的情侶心中難過的不舍。凝目看了看窗外灰濛濛的天空，秋的最後一場雨了啊。

慢步走在上班的路上，任憑雨水打濕發梢，看著直直垂在眼前的髮絲，就仿佛做錯了事被母親訓斥的孩子一樣，這樣想著，突然覺得沒有那麼寒冷了。偶然目光掃過街邊的花草，被雨水洗涮去灰塵的葉上散發著青春的氣息，只是哪氣息中，多了一絲迴光返照的味道，不覺讓人猛的一陣心酸。腳下幾片隨波逐流的葉，滄桑的臉龐上閃爍著枯黃的色澤，好似流浪到暮年的浪子一樣。

漸漸地，雨的冰冷浸透我的衣袖，從雙肩滑入心扉，我在心中凝視，能如何呢？再不舍也要分離啊。默默的，一滴淚悄然滑落，就好像當年一樣，你的離開，我萬分不捨，苦苦的請求，可你最終還是離開。

那年的景色，依然是這個時節，這樣的雨中，你甩開我伸向你頭頂的傘，哭著跑進雨中，跑出我的世界。於是只留下了我，一個人在雨中，沉默，流淚。歲月是一個石磨，從那時開始，漸漸磨碎我的心，然後被風帶向遙遠的，天涯未知處。

一年，兩年，三年……終於，在這個熟悉又陌生的地方，我的心，被埋進土中。

我也只好，在這裡停留。

看著花開，數著落葉，淋著雨，等著雪…… 一聲車鳴將我的思緒驚回現實，平靜的看著被濺了一身的雨水，聽著空氣中傳來的謾駡聲，我輕輕地笑了，這樣的紅塵，有什麼好呢？可是，無法選擇。路還得繼續走。

抬起頭，我看著天空。雨還在下著，從我的臉龐滑落。我懂你的，可是，我更希望的，是你的藍色，因為你的藍色，會讓我感到暖和，暖和裡，我才不會迷失在回憶的苦澀。