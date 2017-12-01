東學西漸 – 編程語言學位課程申請秘訣

資訊科技行業日漸蓬勃，為了應付行業需求，不少學校陸陸續續推出各種編程語言課程。今天我們就討論一下，申請這些學位課程有什麼秘訣。

首先，學生必須在所有申請材料中說明自己的編程經驗和數理化背景。也就是說，學校會向學生索取個人履歷、個人陳述和推薦信，而這些材料都應該直接明提及學生的編程經驗。假如你覺得自己經驗不足，就應該說明自己有否已經開始學習編程，或者自己如何主動為將來的學習作好準備。

第二，學生應該說明自己在過去的經驗當中如何運用編程語言或者數據分析辦法。這一點非常重要，因為具體說明自己的經驗，遠比一個一個列出自己懂得的編程語言來得有效，而且更能說明學生能夠學以致用。不可否認，要做到這一點，有工作經驗在手的同學會比較有優勢，比較容易說明自己的編程經驗。如果你沒有工作經驗，記得分享自己在學校上課做小組功課的經驗。

第三，對自己的履歷進行修改，說明自己的經歷和申請的課程之間的聯繫。同學必須留意，在申請工作的時候，僱主或招聘經理其實較少留意學生的學術成就。但申請學習課程相反，僱主是希望看到學生或者申請人的學術經歷的。一個小秘訣時登入學位課程的教授簡介，留意教授們的研究興趣，再說明一下自己想要學習的領域和教授們有哪些相合的地方。

第四，在附加文件一項中遞交自己曾經做過的簡短報告，或者得到的證書。有很多同學在申請課程的時候都不知道附加文件一項應該附加什麼。也有部分同學認為教授只要閱讀自己的成績單就可以知道自己已經懂得什麼。事實上，教授閱讀每一個申請的時間不多，如果能夠在附加文件中突出自己的優勢，在附以說明自己過去的學習如何幫助自己為某個課程作出準備，對申請會有很大幫助。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。