黎明，把所有的煩惱都已忘卻，慢悠悠的從屬於自己的小世界裡起來。懸空般的床架帶來了一天的愜意。而外面滴滴答答的聲音，似乎有旋律似得，一嘀一咚的優美旋律；讓美好的早晨更加富有新鮮感，走向窗臺伸出雙手；感受著今天的美好計劃著今天該做的事。

「天涯何處飄離去，我亦苦苦等風來」。腦海中浮現出這一連串的詩；這是本學期的總結，它告訴我；「風沒有停，它只是吹到別的地方去了，讓那裡的樹跳舞」。絲絲縷縷的雨滴落下，看著像線條的一樣美好，落在我的手心裡感覺一點點淒涼，被雨水沖刷過的樹葉，煥然一新。整棵樹帶著綠意。

這樣好比我的過往雲煙；曾經走過的每一個地方，經那裡的生活雨水洗禮，把所有「往事」污垢洗去，為自己的新心態帶來一件全新外套。憂鬱得看著雨點。。我把手機打開，聽著周董的歌，忽然發現手機你提醒我，他的歌可以免費播放了。

緣啊~緣啊~天意吧？看著新專輯的所有歌曲名字中竟然有一首《聽見下雨的聲音》。世界上沒有不傷人的感情啊，或多或少，它都能在你心中帶來很難撫平的傷痕。哎~回不去了。年少走了，給我帶來太多成熟穩重，而現在的我卻很少說話，有時真的很想說「我不是不會說話，是因為我所謂的成長，使得我的每一句話都有價值，都有重量，不會花言巧語，是承諾，也是信任。是把所有事情改變了。

看書，看得多了自己也能夠模仿，而自創，是有了信念風起雲動。冬天的雨夜很不一樣。花費許多精力來感受有些不可思議的事物。觸摸一些標新立異的創新思維空間。

「夢裡花落知多少，醒來一片雲中霾」。再隨風而來去時看遍了世間百態。從而飄落下的記憶葉，冬天的雨夜也是很奇特的；格外寒冷，手指冰涼冰涼的，久久的晴天，我等了好些時間終還是等到了這一場雨。洗刷有些許污垢的心靈。

2014年最後的一場雨夜，這是我2014年最後一部作品，意義大有不同，可能是寫作生涯的第一年。具有很強大的紀念意義，聽著不同的歌曲，帶來的許多寫作動力源泉。

今年寫下了《留下》《後青春的詩》《她靜悄悄地來過》《紀念》《尋找朱萬政》《敘記》《科學筆記》《三曾三過》（當中有為心愛的她寫下的三首歌《我曾努力過》《也曾失望過》《未曾成功過》）《加厚外套》《人生總結》《人生心理》《蒲公英的愛戀》《時光，時光》《寫給年少回不去的愛》《仰望星空》《聽下雨的聲音》等等20篇作品，五萬有餘字。

在這雨天的場景中，計畫了放假回去後該怎麼樣散心，讓我好好地沉浸在那一屬於自己的美好世界中一個月，開開心心，無憂無慮，可能會缺失一些未免不了的快樂心情，假期會冒著寒冷的天氣，每一天培養著美好心情，穿上一身素衣描寫當時盛世年華。然後假期結束。再回來大膽地對大家說「我又以一種全新的風格進入了2015年」!

人在旅途，也許有許多錯過，痛斷肝腸；有許多遇見，念念不忘。一些夢想，可能會換來一身的疲憊；一些尋找，就讓他隨風吧。未必不是輕鬆。向前走，走過不屬於或屬於自己的風景，學會了收藏，學會了遺忘，更學會堅強！我很喜歡一句話；「怕黑就開燈，想念就聯繫。今天再大的事，到了明天就是小事，今年再大的事，到了明年就是故事。我最多也就是個有故事的人，所以呢，人生就像蒲公英，看似自由，卻身不由己。有些事並不是不在意，而是在意了又能怎樣。自己盡力了就好了，人生沒有如果，可能只有後果和結果。

回味悠長，來自雨夜的靈感灰糊糊的，聲音很好聽。優美地旋律。我心想「小東西有時一經變換角度，立刻派上了大用場」，創造了原本可能想都不敢想的事蹟，這一切都是因為有一個善於思考的頭腦。生活，工作中也許就有許多這樣的小東西放錯了位置，不妨經過思考給它一個更適合的位置，發揮最大的作用。業精於勤荒於嬉，行成於思毀於隨。

冬。枯木調離擁有衰敗，有代謝還有失望，我想，以後的人生，會在哪？是否也還有春夏秋冬，我們去每一個新的環境也是來自於自己內心適應感。有了所謂的經驗，方可進入，可我七八年來。經歷過還幾個大環境，擁有過幾段不同的人生，盛世繁華，人生似夢，六點了。我想起了一句話，「人生沒有彩排」對！人生每路過一個地方，就差不多進入了一個有一個「意境空間」，有開心，有難過，加以苦惱，更有心寒。初中時代的可笑。已成過往。

童年玩伴，已近乎成家，時間也是很快。工資說出來嚇死我。在這學習生涯中，一路飄離。媽媽常常跟我說；「再過一年一生的讀書時代就沒有了，以後是龍是蟲得看你自己的志氣」。小學、初中、中專、大學、14年！在生活中得到的成果也是人生總結的道理。，現在我尚未進入到社會上，進入了也是需要學習，抱著人生的一種意境「學無止境」的思想觀加入，每去一個新環境可能什麼都不知道；活到老，學到老嘛。沒有人萬事皆知的，我時常有一個念頭「我現在在幹嘛？我得到了什麼？我有什麼夢想？我是否為未來想過？有沒有所謂的天才思緒？我在以前的暑假工作中得到了什麼人生道理？得到了什麼技能」？

唉。可能世界上有好多的事情也不是表面上那麼簡單，外面的世界也可能不是表面上那麼美好。

不可思議的一切，也有不可思議的瞭解。倘若找尋真理時，找到了一些不該自己知道的事也是一種折磨。總有某種心靈微風，不是真實的，是思想裡。在這微風下的眷戀，我想到了「捨棄」一詞。每一個人都會有，到了某些情況不得不捨棄一些不屬於自己的事物，走掉了就留下一個不可磨滅的影子，忙碌未必苦，清閒未必福。

是否有陶淵明那種「誤落凡塵網中，一去二十年」的感慨？的確，方宅十餘畝，草屋八九間的田園生活讓人嚮往，但對於事業待成的我而言，解甲歸田還早，現在是最需要奮鬥是時候，不要羡慕那些看起來很清閒的人，也不要埋怨自己有太多是做不完。要知道正是眼前做不完的事情，才讓你顯得更有存在的價值。越是忙碌的生活，越值得你好好珍惜。

我的人生最難得是心態，最難放的也是你感情，最難忘的，也是入人心的,最難求的就是最難求的還是被人懂啊。人的一生，與愛糾纏，與得失相伴，於是非周旋，生活中，每個人都會有煩惱，工作中，們每個人都會有難題，人生中每個人杜輝有難事，如果想簡單點，目光就純粹點，心態平常一點，將會少掉很多莫名的沒煩惱。別太為難自己了。

嗯。 天亮了，心思收拾一下吧。下面將會更好！