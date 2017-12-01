這種火腿成中國富人新寵 西班牙人急了

在品嗜了法國葡萄酒、魚子醬和松露之後，中國富人們轉向一種新的西方高級美食：西班牙伊比利亞火腿。但是這個需求可能將超過供應，令西班牙人面臨傳統聖誕節美食短缺、價格飆升的危險。

《衛報》報導說，著名火腿品牌Cinco Jotas負責人Rene Lemee告訴《國家報》，最近中國解除進口限制使得這種頂級火腿跟魚子醬和松露一起找到了「正確的市場」。

喜愛豬肉的中國人現在迷上了伊比利亞火腿。問題是，這種頂級火腿生產周期長達數年。隨著需求超過供應，它的價格飆升了10%。7.5公斤的火腿現在售價為150～600歐元。

西班牙火腿有好多種，但是要被定義為伊比利亞火腿，它必須首先來自於伊比利亞黑腳豬，或至少擁有50%血統的黑腳豬。這些豬必須每年花幾個月時間在種植著橡樹的草地上（被稱德艾薩）漫步，吃草和橡子。在被屠宰的前幾個月裡，它們必須嚴格按照這種飲食過活。

問題是，德艾薩面積比較小，大多數位於西班牙西北部和西部。而且每頭豬需要大約2公頃土地滿足需求。一旦被屠宰，它們的腿被浸入大鹽桶，然後在一系列溫度中被懸掛風乾至少36個月，最好的火腿要風乾48個月。

「在西班牙，（火腿）價格上漲不可避免。」一家向中國出口火腿、酒類和橄欖油的公司總監巴翠斯（Roberto Batres）說。「有對華貿易許可的公司沒有足夠的伊比利亞火腿，滿足中國的需求。」

為了滿足中國市場，中國公司開始進口伊比利亞豬生肉和凍肉，然後自己風乾。但是巴翠斯說，這些產品特別咸。

生產和品嘗頂級火腿就跟製作高檔葡萄酒一樣神秘。在火腿切片機上切割伊比利亞火腿被視為褻瀆。這些火腿必須用螺栓固定到一個被稱為Jamonero的架子上，然後廚師用一把又長又窄的刀片手工切割。大多數火腿產區舉行神聖的切火腿比賽，觀眾常常有數百人。

「他們在中國建起切火腿學校和職業協會。」巴翠斯說，「這是該產品深入當地市場的象徵。」