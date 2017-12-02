中國留學生張逸輝入選2018年度福布斯全美30歲以下公益創業精英榜單

國際知名財經雜誌《福布斯》（Forbes）在近日公布的2018年度全美30歲以下優秀創業者榜單中，在費城的中國留學生張逸輝(Elvis Yihui Zhang)因創辦保護人類免於空氣污染的納米科技企業Oxy2.com，入選公益創業類榜單(Social Entrepreneurship Category)。同時，19歲的張逸輝也入選年度全美15名最年輕(Youngest)的創業者榜單。

張逸輝在深圳初中畢業後，到費城就讀當地的一所私立高中。從高中三年級開始在斯坦福大學納米製造實驗室進行空氣淨化方法的科學研究，重點研製可以有效淨化空氣、而不消耗能源的新材料。這也是目前空氣淨化方法中的主攻方向。

為了達到對建築物發出的污染物和人體呼吸的納米級過濾，他利用吞噬污染物的微生物和鋰電池內的儲能材料研製了兩種產品。一種是可以濾除污染微粒的新型建築材料；另一種是抗污染口罩，目前兩種產品正在專利申請過程中，研究項目也獲得了英特爾STS獎項。他也創建了自己的企業Oxy2。

張逸輝談及創業的動機時表示，「由於瞭解到全球每年有近七百萬人死於和空氣污染相關的疾病，這一個數字相當於全球每年死亡總人數的八分之一，我想通過科技手段為解决這個問題做一些努力。

與當今大公司生產的高能耗排污系統相比，我的目標是以零能源浪費的標準使人們免於受到空氣污染。目前，我們專注於進一步的研究開發，並將成果轉化為低價、有效和可持續使用的產品。」

現在張逸輝的創業已經初見成果，公司已經與沙特阿拉伯、韓國和中國的十幾家大型房地產開發商簽署了合作合同。

張逸輝的創業過程也有其獨特之處，他在自己的創業方向基本確定後，向全美相關行業的大學教授和研究人員發送了100多封求教信函。竟然收到了一些教授的回函，並提供了一些研究方向和建議。自高中三年級開始，張逸輝就開始在斯坦福大學的實驗室內開始了新材料的研發。

張逸輝學業優秀、興趣廣泛，從讀高中開始就熱衷於建築和設計，在就讀的高中內發起成立藝術和設計社團。設計作品曾在美國，中國和意大利展出。2016年榮獲全美青年藝術家基金會獎，並被提名為2017年藝術類總統學者。

張逸輝出生在深圳，父親是福建人、母親是黑龍江人、都是工科畢業生。業餘時間、張逸輝喜歡踢足球、旅行、繪畫，出去旅行，他隨身都帶著素描本。剛來美國時，為了盡快提升英文程度，他主動結交只會英文的朋友，讓自己處於全英語的生活環境，目前英文運用自如。剛剛高中畢業的張逸輝也收到了包括麻省理工和布朗等知名學府的入取通知。

談及未來，張逸輝表示，「我對自己所從事的事業感到興奮，因為我們所做的工作是拯救生命，並為人類保留一個安全和可持續生存的環境。」