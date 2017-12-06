全美銀行：「我們將在每一步提供協助」

By Tracy Wang

於2017年，北美銀行被評為最有道德良心的企業之一，並連續第7年被《財富》雜誌評比為全球最受尊崇的超級區域銀行。放眼西岸的幾大華裔聚集的城市（洛杉磯，舊金山，西雅圖），全美銀行表示，「我們已做好準備著手創建針對華裔群眾的服務項目」。

經過過去幾年的研究調查，全美銀行發現它們所設計與提供的各項銀行服務存在明顯的缺口：缺少專門給亞裔群體的服務與項目。意識到此缺口候，各部門都投入精力，首先研究的問題便是：「全美銀行內有著怎樣的人才與強項」，繼而開展銀行內部的才能審評。

為能夠開始拓展為亞裔群眾量身定做的切身計劃與服務項目，全美銀行著手研究華裔群體的幾個重大需求。其中一項調查顯示，「有超過四分之三的亞裔美國小型企業主表示很難找到優質員工，且擔心此狀況將阻礙其業務」。針對西雅圖小型企業的情況，西雅圖區域分行經理Anthony Ho也表示，「因西雅圖的亞裔人數不斷快速增長，一部分非常有商業頭腦的亞裔群體選擇開創小型企業，但常常因欠缺對美國商業或金錢流通的了解，遇到許多困境」。

根據調查與親身經驗，全美銀行希望全力填補，並幫助小型企業業主順利發展與開創優良企業。因許多企業者指出希望銀行搭建起連接企業與有益企業發展機構的橋樑，全美銀行致力於搭建更多方便小型企業主互相交流與學習的平台，並全程（從潛在企業主設想企業時，到著手建立企業）參與，並全力支持提供有用建議與教程，成為見證企業成長發光的推手。

其他一些重點需求則是第一次買房的協助，貸款，與對於美國信用制度的了解。另外，長期的研究也顯示亞裔群體更喜愛面對面的正面交流，通電話或現場咨詢是他們傾向的交流方式。儘管最新一批亞裔移民通常都精通英文的讀與寫，但面對金錢或資金上的問題時，他們還是希望能夠通過母語交流。

在了解這些調查數據與內容候，全美銀行也致力於完善針對華裔群眾的服務，並計劃於銀行官網上開始增設更多大眾可輕易獲取信息的渠道，在客戶進入銀行前，能夠得到初步的簡易信息，幫助判斷。通過多番探討，銀行認為首當其衝的幾大任務為：與華裔客戶並肩於各個大小創業或資金決斷（早早與客戶建立關係，全程幫助客戶創業），與不同的非盈利機構合作，設立許多投資，買房，建立信用的相關教育課堂，輔佐客戶了解到‘如何能夠讓有限的錢發揮出更大的功效’，最後，「先幫助客戶了解自身需求，以及目標，再找出最合適的銀行產品」。

除去全美銀行這幾大前進指南，它們也特別強調其員工超出一般範圍的友善，又全面的服務態度。因自身也體驗過留學生的生活，區域分行經理Ho更是曾經帶著剛到西雅圖的留學生去超市買菜，幫助他們習慣美國的生活。為回饋社會，並運用擅長的技能為非盈利組織提供協助，全美銀行也十分注重其員工參與各類自願者服務。光是華盛頓州，其員工的自願者活動小時就已達到8,500小時。