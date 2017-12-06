公民入籍研討會

By
Lulu Lu
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仁人服務社將於12月16日 (星期六) 下午1-2 點舉辦《公民身份申請入籍研討會》。研討會以中文進行。有興趣入籍的朋友，可参加本研討會了解申請入籍的資格及入籍考試的最新信息。歡迎所有對公民入籍感興趣的人士參加我們的研討會。 如参加本研討會，您可以優先參加在2018年2月3號西雅圖市政府舉行的免費公民身份入籍填表服務。 如需瞭解更多資訊，請致電仁人服務社英文部蕭順仁老師（國語）206-624-5633 分機 4136。

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