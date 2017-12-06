新娘不上車 新郎車隊調頭娶走前任女友！

一家銷售公司的經理季彬和女友張佳穎也把好日子定在這一天。早上七點季彬帶著浩浩蕩蕩的花車隊伍，出發去接新娘子張佳穎。

路上，季彬接到了張佳穎怒氣沖沖的電話：季彬，液晶電視你到底買沒買？

季彬原本以為拖到了結婚當天，這馬虎眼就算是打過去了，卻不想張佳穎這樣不依不饒。他解釋：這個月底，月底我保證….「保證有個屁用?不買電視咱這婚就別結了！」電話啪地被掛斷了，季彬不由得皺起了眉頭。

張佳穎比季彬小五歲，漂亮、時尚，卻也任性，說一不二，季彬總是忍著讓著，誰叫咱喜歡人家呢。老牛吃嫩草，就要忍受嫩草撒嬌發嗲壞脾氣。

車子一溜煙開到小區，單元門口，張佳穎的二姑沉著臉讓季彬自己先上去。季彬的心提到了嗓子眼，都到這分上了，硬著頭皮上吧。他故作輕鬆地讓接親的朋友等一下，自己上去把新娘背下來。十幾輛花車按兵不動，季彬三步並作兩步跑上五樓。敲開門，季彬跑進張佳穎的卧室。張佳穎面若寒霜，妝沒化，頭上的婚紗也沒戴。季彬的火騰地上了房，但他還是低聲下氣小聲說：「大小姐，這都什麼時候了，你就饒我一命行不行，那液晶彩電你放心，我就是砸鍋賣鐵賣腎賣血也給你買來！」

張佳穎冷笑了兩聲：「這話你給我說過多少回了，上回咱倆一起看的電視你保證說結婚前買來，昨晚若不是我去了趟婚房，還以為你都買了呢！」

季彬急得直搓手：「我的銀行卡不在你手裡嗎，上面有多少錢你不是不知道。今天咱不還收份子錢嗎，擺完酒，下午咱們就去買行不行？」

「不行。一會兒我的姐妹都要去看婚房，那擺著一台破彩電，不讓人笑死！」

季彬軟磨硬泡，好話說了一籮筐，兩個小時過去了，張佳穎就是死活不吐口。季彬厚著臉皮給她戴婚紗，卻被她一把扯下來，拉住季彬又是掐又是打。季彬一躲，腦門正好磕在牆角上，眼一黑腿一軟，差點跪到地上。張佳穎卻不管季彬死活，撲到床上，放聲大哭起來。得，樓下接親的眾人聽見哭聲，算咋回事啊！

季彬轉身出去求丈母娘：「看在親朋好友都在等的分上，媽你給我這點面子….」

張佳穎母親板著一張臉：「你們的事，我不管！」說完一轉身進了另一個房間。再去求張佳穎，她就一句話：「今天不見液晶電視，我就不出這個門！」

眼瞅著就到11點了，酒店打電話問到底什麼時候開席，要趕緊，接下來還有新人要擺桌呢！

季彬在張家的客廳里直直地站著，額角撞出來個紅包，他也是堂堂七尺男兒，為了結這個婚，家裡拿出了全部積蓄不算，還背了債，而自己為了裝修，三個月沒好好睡一晚，可張佳穎就從沒滿意過，這個嫌不夠檔次，那個嫌買了水貨，臨了臨了，到結婚這一天，因為一台電視還鬧成這樣….

想到這些，季彬悲從中來，走到張佳穎面前，面色鐵青一字一頓地問：「我最後問你一次，這婚你是結還是不結？結，就趕緊化妝下樓；不結，別後悔！」

張佳穎目光凌厲地看著季彬：「季彬，告訴你，有能耐你使去，我張佳穎還真就不是嚇大的。」

季彬盯了張佳穎足足十秒鐘，轉身出去。張佳穎暗暗得意，心想季彬肯定是找錢買電視去了。從前她跟他鬧，鬧十次季彬輸十次，恃寵生驕，屢試不爽。

卻不想，季彬一口氣下樓走到花車前一揮手說：「去中山路！」

伴郎、來接親的季彬的同事還有婚慶公司的攝像見季彬孤身一個人下來，新娘沒跟著，還要去中山路，這是演的哪齣戲呀？眾人面面相覷，季彬又大喊了一聲：「我說去中山路！」

聽新郎的吧，一行人不解地鑽進花車，一隊花車浩浩蕩蕩地奔往中山路。

花車再次停在一個小區的樓下。季彬敲開了某一戶的門，開門的是季彬的舊友汪婷。她愣了一下，說：你不是今天舉行婚禮嗎….

季彬撲通一聲跪在地上，說：汪婷，我知道我今天這樣做對你很不公平，是我瞎了眼，放著你的好視而不見，只想著吃嫩草。請給我一次改過的機會….我求你今天嫁給我，我會對你好的，一生一世….

季彬泣不成聲，大致講了剛才的經歷。汪婷拉不起來季彬，她也跪了下去，擁著季彬哭。半晌，汪婷拉著季彬的手說：好，我就答應嫁給你！是刀山火海還是幸福彼岸，我就賭一次！

季彬大學畢業，一窮二白地留在這個城市打拚，是標準的「牛奮男」，像牛一樣勤奮奮鬥的男人。他常說的話是：拼爹遊戲咱玩不起，只能靠自己！

汪婷是季彬很多年的好友，曾在同一家銷售公司跑過業務，為省午飯錢，他們一起躲在立交橋下吃卷餅。憑感覺，季彬知道汪婷喜歡自己。

沒遇見張佳穎時，季彬也就跟汪婷曖昧著，一起吃個飯，看場電影，再或者汪婷拎著菜來季彬租的公寓給他煮個海鮮湯。如果生活里沒有意外出現，季彬順理成章娶汪婷也未可知。

汪婷好幾次暗示季彬自己已經是27歲的剩女了，季彬還跟她開玩笑：革命尚未成功，剩女自當努力，要做剩鬥士！季彬看得到汪婷眼裡的失望，但那時他覺得自己還沒想好要結婚。

後來張佳穎在季彬的公司出現一周後，汪婷辭職了。她跟季彬說，自己要好好努力把自己嫁出去，再嫁不出去就成「黃金剩鬥士」，不，是最高級別的剩女——「齊天大聖（剩）」了。

季彬不是不留戀，不是不愧疚，只是人都喜新厭舊。張佳穎鬼馬精靈，能說會玩，季彬也是一個俗人。於是跟汪婷那點若有似無的情愫斷了，跟張佳穎乾柴烈火一路燒到談婚論嫁。

季彬拜訪過張佳穎的父母，他們並不是很滿意季彬：季彬的家在小縣城裡，父母都是老師，家庭條件一般，用網路流行語來說：拼爹遊戲都過不了第二關。

但是張佳穎正被愛情沖昏頭腦，於是她母親提了個剛性條件：買房。

新年，季彬回家跟父母說了女方的條件，父母把家中積蓄拿出來，又向親朋好友借了些，湊成15萬元給季彬，剛好夠付首期。

季彬回來辦按揭買了房。做了房奴，季彬覺得自己立刻老了七八歲。

季彬結婚前一天，汪婷給季彬簡訊：你的婚禮我就不去了，我怕我會忍不住哭！

汪婷快遞給季彬一對情侶表做結婚禮物。張佳穎知道是汪婷送的，冷嘲熱諷：她那樣的，不找個人暗戀，怎麼面對自己的單身啊？張佳穎一張嘴從不饒人，在她面前，季彬常常覺得喘不過氣來。只是，腳上的泡都是自己走的，都談婚論嫁了，打掉牙也只能往肚子里咽了。季彬萬沒想到，張佳穎離譜到到了婚禮當天還為一台電視跟他談條件。如果換成汪婷，會有這種事嗎?季彬想到汪婷的種種好，突然很想念那雙嫻靜的目光。

張佳穎說自己是「三不女」：不善良、不等待、不言敗；汪婷卻恰好相反，她不會爭搶，也不會強迫他做他不願意的事，她的愛像小溪，細水長流。

季彬牽著沒穿婚紗素麵朝天的汪婷出現在花車前時，季彬的哥們大吃一驚，說：哥們兒還是你牛，結婚還有替補隊員！季彬深情地看了汪婷一眼：是我瞎了眼，放著珍珠不要，要了粒死魚眼睛！

婚慶公司的人也算見多識廣，卻沒見過這麼無理取鬧的新娘，也沒見過這麼當機立斷嘎嘣脆的新郎。他們說替補新娘的婚紗與化妝都不要錢了，友情奉送。對付那種想嫁印鈔機的女人，就得這樣給她點顏色看看。花車到酒店時，酒店還是有些兵荒馬亂，親友們竊竊私語，司儀跟工作人員忙著換婚慶板上的字。一切就緒，季彬把戒指戴到汪婷無名指上時，汪婷的眼淚又湧出來了。司儀問：季彬先生，你願意娶汪婷小姐為妻嗎？

「我願意！」季彬說這話時，聲音是顫抖的。

司儀問汪婷，汪婷的聲音不大，卻很堅定：「我願意！」

張佳穎那邊還在等季彬買液晶電視再來迎親呢，結果乾等不見人影，張佳穎給季彬的朋友打電話，季彬的朋友沒好氣地說：季彬啊，正結婚呢！

張佳穎跟她家人衝進婚禮現場，再顯「三不女」本色，大聲嚷嚷道：我可以不要液晶，你甩我不成！她指著季彬罵：我說你怎麼那麼硬氣，原來是有了小三！說完又衝著來喝喜酒的嘉賓說：我才是今天的新娘，她是個不要臉的第三者！上去就給了汪婷一個耳光。季彬氣不過，衝上去還了張佳穎一個巴掌：「從現在起，汪婷是我的妻子了，你敢侮辱她一句，我就跟你沒完！」

汪婷上前拉住季彬，很平靜地對張佳穎說：「我沒有做你們婚姻的第三者，我自信我愛季彬一點都不比你少。我愛的是他這個人，不是房子，不是鑽戒，也不是液晶電視！」

汪婷又接著說：今天我跟季彬結婚是倉促了些，但是我不在意，我是真心愛他的!我相信我們能過得幸福。

季彬緊緊地擁住汪婷，眼淚一滴一滴地掉下來。張佳穎哭著跑出酒店。張家人掀了兩桌酒席，被酒店保安拉了出去。

聽季彬講了發生在婚禮當天的事，親朋好友為季彬的果斷鼓掌叫好，說張佳穎這是自作自受。

婚禮過後，張佳穎幾次三番打來電話，道歉，後悔，季彬只說了一句話：「早知今日，何必當初。覆水難收，死心吧！」

張佳穎惡狠狠地說：「你根本就不愛汪婷，你不過是想報復我！」

季彬笑了，他不想說什麼，張佳穎還是那麼自以為是。在這段日子裡，身邊有汪婷陪伴，不用做「辣奢族」事事講求名牌，不用去高消費的飯店吃飯，穿棉布衣，吃路邊攤，感覺真的很舒服。

做女人最可貴的，是「莫欺少年窮」。如果不嫌棄男人年輕時候的窮苦，願陪他走過人生最艱苦的歲月，這樣的女人千萬不能錯過。

而做男人最可貴的，是「莫嫌女人丑」。男人在輝煌的時候大多志得意滿，覺得要選個如花似玉的美人才配的起自己，卻不知美麗容顏容易變，唯有人心最可貴。為了一個貌美的驕傲「公主」而放棄了真正愛你願意陪伴你的「灰姑娘」才是最大的愚蠢！

所以說，女人懂相守，男人懂感恩，才是一輩子！