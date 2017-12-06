為了生意 美國IT巨擘忍氣吞聲還陪笑臉

目前正在烏鎮召開的第四屆世界互聯網大會，有多個美國IT業界的巨擘出席，根據華爾街日報報道，這些大亨雖然飽受中國收緊網絡政策所影響，但他們在大會上對此幾乎毫無不滿的反應，反而對中國這個重要的市場爭相表態做出承諾。

報道指出，這群美國互聯網IT界的大亨們，包括了蘋果電腦和思科系統的執行長庫克和羅賓斯，他們都認同這次大會的主題「發展數字經濟 促進開放共享 攜手共建網絡空間命運共同體」。

蘋果執行長庫克說，這個主題正正就是「我們蘋果共享的遠景」，他又稱「我們很驕傲可以與我們很多的中國夥伴攜手合作，建立一個社區，參與互聯網世界共同的未來」。

但報道指出，這個所謂的共同未來個中含有一個自我否定的警告，即中國的互聯網世界與世界其他各地隔絕，其他地方網民慣常使用的谷歌搜尋引擎和面書社交網站，均被中國封殺。

今年6月1日生效的互聯網法律，更進一步收緊中國網絡世界的空間，導致蘋果電腦被逼將一些翻牆之用的VPN程式從網上程式店下架。

思科則與美國很多其他的公司採用與中國夥伴合作的方法，作為打入中國市場的一條捷徑，然而這樣卻被外界視同等於是不平等的貿易做法。思科的老闆羅賓斯也同樣做出友善的表態，自誇思科採購了億計在中國生產的零件。他說：「為了建築這個共同的未來，我們必須開展一個全球合作和夥伴的新紀元。沒有一家公司，沒有一個國家可以獨自做好這件工作。」

華爾街日報的報道指出，庫克和羅賓斯兩人都是面對廣大的聽眾而發表上述的言論，但谷歌的執行長、印度裔的皮采·桑達拉拉揚（Sundar Pichai）演說時，台下的聽眾卻是寥寥可數。自從2010年受到中國黑客入侵，並且投訴內容受到檢查而從中國撤出之後，谷歌在中國只有零星的業務。

報道指出，正當美國IT界巨擘在烏鎮出席互聯會大會之際，美國總統特朗普的貿易團隊正在考慮向中國涉嫌違法貿易條例而作出報復性的行動，這些違法活動包括中國強迫美國的科技公司交出智慧財產，換取分享中國市場的一杯羹。

報道引述顧問公司Eurasia集團的地緣科技部門主任說，蘋果和思科等巨頭出席這次大會，原因可能是要消弭兩國之間的貿易糾紛所帶來的部分壓力，以免危害他們在中國的生意。

自從2014年中國召開第一屆世界互聯網以來，中國即致力向全世界推廣互聯網世界也有國界的理論，作為取代互聯網無國界的另一選項。

維穩安檢超常

12月3日上午10點半，第四屆世界互聯網大會在浙江省烏鎮開幕，大會為期3天，主題是「發展數字經濟 促進開放共享——攜手共建網絡空間命運共同體」。來自全球1500多位嘉賓在浙江烏鎮參會，400多家知名互聯網企業和創新型企業，將展示世界互聯網最新發展趨勢和前沿技術。

據悉，在大會召開期間，浙江省和嘉興市將開展萬人大巡防，以期消除矛盾隱患；市、縣兩級四套班子成員分片包干督查各項措施、實施多項維穩計劃。

烏鎮居民表示，街頭巡邏、路口檢查的都已經紛紛上崗。

環烏鎮的所有治安檢查站已全部開啟檢查，官方稱，今年的安保運用高科技和互聯網大數據，是為了「更高效、更便民」。

據中共官媒，新木橋檢查站設置5個檢查通道，分為個持證通道，3個小車檢查通道，1個大車檢查通道，每條通道都有兩套人臉識別自助終端，應屬人員檢查。

另據嘉興警方特警介紹，距檢查站1.4公里有電子偵查哨，智能攝像頭不僅「看得見」，而且「看得懂」，車子品牌、型號、顏色、乘客等信息統統難逃「電子眼」過目，馬上識別所謂重點車輛並能預警。

檢查站設有車底檢查鏡系統，普通車輛入檢查站要先進行車底全景掃描，查看是否有異物、然後進行人車核驗，車上人員須出示身份證做人臉識別檢查。