讓人垂涎欲滴的西雅圖漢堡料理店 Part 1

By Tracy Wang

漢堡可以算是西雅圖居民最常在餐廳或外賣點選的餐點之一了。有些餐廳只提供漢堡類餐點，被大家看作漢堡的天堂，但是有一些無敵美味的漢堡其實隱身在其他餐點之中，很難被發現。以下就是西雅圖最具有代表性的漢堡餐點，大家可以趕快去嘗試一下。

1 Loretta’s Northwesterner

如果大家是想要吃到最傳統的白麵包片漢堡，那麼Loretta’s Northwesterner絕對會是絕佳的去處。加入洋蔥，起司與醃菜的漢堡是它們一款又簡單又美味的漢堡。想要找到漢堡最基本款的大家，可以點選Tavern Burger。（8617 14th Ave S, Seattle, WA 98108 / (206) 327-9649）

2 Katsu Burger

這家漢堡店是西雅圖日式漢堡的代表店家，食客們可以點選到各種包含豬肉或牛肉的可口漢堡。為迎合美式口味，它們也特別製作一款Katsu’s Mt. Fuji burger。這款漢堡內有牛肉，豬肉，雞肉，辣味傑克起司，切德起司，荷包蛋，培根與山葵醬料等豐富食材。不過食客們要注意，雖然這家店一般提供許多價廉物美的便宜小吃，但這款漢堡可沒有那麼便宜哦。（6538 4th Ave S, Seattle, WA 98108 / (206) 762-0752）

3 Zippy’s Giant Burgers

儘管這家餐廳製作許多特別又好吃的漢堡，像是包含兩片肉的巨型Royale漢堡，但它菜單上的第11選項絕對是它的最大亮點。它內含的煙味辣椒蛋黃醬與胡椒讓這款漢堡成為了漢堡界的精品，另外，煙味切德起司與辣味傑克起司也為它的美味添加了保證。（5633 Airport Way S, Seattle, WA 98108 / (206) 466-5954）

4 Ma’ono Fried Chicken & Whisky

這家以製作夏威夷風味炸雞而成名的炸雞店其實還販賣西雅圖城內最好吃的漢堡之一。除去讓人沉迷的炸雞，它們還製作包含基姆奶酪，焦糖化的洋蔥，丘比蛋黃醬與大塊肉餅的漢堡。（4437 California Ave SW, Seattle, WA 98116 / (206) 935-1075）

5 The Swinery

追崇使用本地食材的大家可以到這家餐廳點選漢堡，因為它們使用的肉類食材都是在方圓300英里內所購買的。最重要的是，漢堡內三分之一的肉餅上放有極為美味的醬料與可加錢增加的香脆五花肉。（3207 California Ave SW, Seattle, WA 98116 / (206) 932-4211）

6 Bennett’s

特別在漢堡內加入著名起司店Beecher’s的No Woman jerk-spiced cheese，這家開在Mercer Island上的餐廳不斷從世界其他島嶼上的美食得到製作靈感，研發許多美味的新餐點。（7650 SE 27th St, Mercer Island, WA 98040 / (206) 232-2759）

7 Lecosho

Lecosho是一家屬於較為高檔的午餐餐廳，但是它的半磅Painted Hills牛肉漢堡算是西雅圖漢堡的精華之一。配上辣味蒜泥蛋黃醬，腌紅洋蔥，芝麻菜與Beecher’s的Flagship切德起司的漢堡絕對是漢堡界的必嘗之一。（89 University St, Seattle, WA 98101 / (206) 623-2101）

8 Loulay Kitchen & Bar

大廚Thierry Rautureau持續研發精美的餐點，而他所製作的煙熏半磅漢堡再次讓食客們折服。完美的烹調，搭配準確的醬料調配（如培根洋蔥醬料與蒜泥蛋黃醬等）就組成了可口的漢堡。（600 Union St, Seattle, WA 98101 / (206) 402-4588）

9 Miller’s Guild

這家餐廳最為注重的便是三明治內肉的品質與烹調，它們最受歡迎的肉類是神戶牛肉。搭配上番茄，番茄醬汁，蒜泥蛋黃醬，奶油生菜與意大利果仁羊奶起司的神戶牛肉三明治算是漢堡界的極品。另外，附加的薯條也是一大亮點，因為它們是用牛脂製作而成的。（620 Stewart St, Seattle, WA 98101 / (206) 443-3663）

10 Palace Kitchen

Tom Douglas的餐廳Palace Kitchen是西雅圖漢堡料理的始祖之一。美味的牛肉，來自Douglas的Dahlia Bakery的漢堡麵包與成堆的薯條讓這家餐廳成為西雅圖內喜愛食肉的食客們的必去地點。（2030 5th Ave, Seattle, WA 98121 / (206) 448-2001）