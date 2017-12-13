蓋茨夫婦最終為華大「蓋茨樓」捐款

（編譯：linyao Li）即使是在科技公司雲集的西雅圖，華大想要籌款7千萬美元用於建設新教學樓和實驗室也不是一件容易的事情。即使在兩年的籌款活動中，微軟、亞馬遜、谷歌等科技公司的CEO都對此有所捐贈，華大想要建的這棟教學樓還是離籌款目標少了一千五百萬美元。

比爾和梅琳達·蓋茨夫婦於是提出，會給籌款補齊餘下的一千五百萬資金。但根據負責籌款的華大教授艾德·拉佐斯卡（Ed Lazowska）所說，這並不是這棟教學樓被命名為蓋茨樓的原因。幾家科技公司CEO在捐款時曾提到，因為感念與蓋茨夫婦的友誼，決定將此樓冠名蓋茨。

本週三，當此樓安置最後一根橫樑之時，華大才宣佈，原來蓋茨夫婦的確為此樓捐款，且金額為捐款人中最高。但拉佐斯卡告訴記者，這完全是巧合，華大並沒有將此樓命名為蓋茨樓以此獲得夫婦二人的捐贈。

包括往屆校友在內，一共有超過350人為此項目捐款。此項目將使華大可以招收雙倍的電腦科學專業的學生，這項專業是華大最受歡迎的專業之一。

在七千萬的款項里，有一千七百五十萬來自華州的預算，並有總計兩千四百萬來自華大自己的資金，這裡面包括學費收入與西雅圖市中華大所擁有地產的收入。