西雅圖電力公司首席執行官並非最高薪公務員

（編譯：趙天玥）大家總是說西雅圖電力公司首席執行官是全市最高薪員工，甚至比市長還高出許多。

實際上，西雅圖該首席執行官拉里·維斯（Larry Weis）去年年薪322503美元只能位居第二。位居第一的是年薪360303美元的消防大隊長理查德·舒爾茨（Richard Schultz）。

薪酬是珍妮·德肯（Jenny Durkan）市長撤換首席執行官的原因之一。雖然年薪340000和百分之八的獎金對很多人來說都是一個可觀的數目，但這個數字對於即將離任的首席執行官來說，只是與他的同事在同一水平線罷了，並且工資遠遠低於那些在私人部門工作的同行們。

例如，在這些公共設施公司中：

奇蘭縣（Chelan County）接送貨物總經理史蒂文·萊特（Steve Wright）年薪345000美元。此外，如果他選擇繼續留任，在此基礎上他還將額外獲得百分之1-5的獎金。

里奇蘭能源服務中心（City of Richland Energy Services）主任鮑勃·哈蒙德（Bob Hammond）月薪9287美元，最高年薪可達167190美元。

克拉克（Clark）公共設施首席實行官維尼·奈爾森（Wayne Nelson）年薪270000美元及每月車補400美元。

如果你想找關於公共設施首席執行官的工作，私人企業將會是正確的選擇。雖然他們工資都能達到六位數，但是私企首席執行官竟會有更多獎金及福利使他們的盈利總數接近百萬。

在私人能源公司：

阿維斯塔公司（Avista Corporation）首席執行官斯高特·莫里斯（Scott Morris年薪得到3773712美元，其中1883564美元為現金。

恆潤能源（Eversource Energy）為馬塞諸塞州和康乃迪克州提供電力。它的首席執行官詹姆斯·加支（James Judge）總年薪4566520美元，其中3159690為現金。