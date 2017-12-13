2017年華州七座城市工作崗位增長迅速

（編譯：陸雨陽）據統計，2017年華洲的工作崗位總數增長迅速，但是並不包括大眾預期的幾座城市。

「今日美國」（USA Today）的關於2017全美工作崗位增長最多的25座城市中，有七座就來自華洲，這份名單中並不包括西雅圖。

研究調查了全美大城市中今年1月至10月的工作崗位增長率。增長率最高的工作崗位有採礦業（mining）、伐木業（logging）和建築業（construction sector）。

以下是七座入選華洲城市：

第一名（增長5.5%）：貝靈漢（Bellingham）位於西雅圖北部，美加邊境，加工業和造船業突出。

第四名（增長5%）：阿娜科特斯（Anacortes）是華洲西北部的一座港口城市。

第十名（增長4.6%）：斯波坎谷（Spokane Valley）位於華洲東部大城市斯波坎郊區。

第十二名（增長4.5%）：朗維尤（Longview）位於華洲南部近俄勒岡州。

第十三名（增長4.4%）：奧林匹亞（Olympia）是華州州府，周圍有許多著名海灘。

第十八名（增長3.9%）：布雷默頓（Bremerton）是西雅圖西部的普吉特灣。

第十九名（增長3.8%）：溫哥華（Vancouver）為華洲第四大城市，位於哥倫比亞河北岸，與加拿大一座城市同名。

同時，華洲沒有一座城市進入全美工作崗位減少率最高的前25名榜單。但最近，西雅圖科技公司亞馬遜的招工率明顯下降了。

今年8月至11月，亞馬遜招工人數達到自2015年起的最低數量。6月份的網購業務招工進9000崗位。而本月僅有3500。

雖然亞馬遜的招工旺季仿佛已經過去，但該公司始終是提供最多崗位的西雅圖大公司之一。

好消息是，西雅圖本地飛機製造公司波音將再次開展大規模招聘，主要是為了代替即將退休的老員工。此後，波音集團員工總數也許將超過66000人。