Durkan 市長告知 Trump 所領導的 Department of Justice： 西雅圖不會受脅迫

西雅圖（2017 年 12月 8日）- 市長 Jenny A. Durkan 和市律師 Pete Holmes 對有關於 Department of Justice 在十一月份發佈的威脅阻止聯邦執法援助的信函做出強烈回應。

「西雅圖不會受脅迫 ─ 我們將保護我們的居民。法律和正義都站在我們這一邊。Department of Justice 的解釋違反憲法，我們可以明顯看出這是本屆總統將自身意願強加於各座城市的最後手段，」Durkan 市長表示。「我很自豪我們的城市將為 DREAMers、移民和難民而戰，並且這些機構將繼續支援 DACA 受益者。」

「無論華盛頓特區有何行動，西雅圖都將繼續引路，保護無證移民的自由。正在接受西雅圖市 DACA 資金的機構處在保護移民社區免受 Trump 政府傷害的第一線。他們的聯合行動是讓全西雅圖受保護的基礎，」金郡行政長官 Dow Constantine 說道。

「我們整座城市聯合起來對抗這些不道德政策。我本人堅定地質疑 Trump 總統和Department of Justice 對聯邦法律的違憲解讀以及對國內法的選擇性歪曲。我已做好準備在需要時再次與他們對簿公堂，」市律師 Pete Holmes 表示。

「我們的移民和難民社區是城市必不可少的組成部分。我們必須保護居住和生活在西雅圖的所有居民免受政府的反覆主動攻擊。當我們採取這樣的行動後，這反過來也會加強我們的整體社區」Safe Communities Committee（安全社群委員會）主席，市議員 M. Lorena González（第 9 席，全市）表示。

在 Trump 政府於九月份宣佈將於 2018 年 3 月結束Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) 計劃後，西雅圖市 Office of Immigrant and Refugee Affairs（OIRA，移民與難民事務辦公室）迅速召集各組織圓桌會議，並且市政府宣佈一次性撥款 $150,000 用於移民社區的教育和外展支援行動。

藉助這些資金，市長宣佈了若干對支援行動的補貼，以為 DACA 受益者提供法律援助、教育和外展支援。這些受益者包括：

21 Progress ($5,000)

Entre Hermanos ($5,000)

El Centro de la Raza ($25,000)

Inter-Community Peace and Justice Center ($2,500)

Korean Community Service Center ($8,000)

Northwest Immigrant Rights Project ($7,500)

OneAmerica ($5,000)