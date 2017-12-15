旅行安全很重要…世界十大最安全國家

近些年，隨著人們生活水平的提高，旅行成為很多人的生活樂趣之一。然而恐怖主義和社會動蕩等因素，使得旅行目的地的安全係數成為人們選擇度假地點的首要衡量標準。

據Travel Channel網站報導，2017年以下這些國家的「全球和平指數排名」最好，最適合旅行。

日本是唯一上榜的亞洲國家，日本的美食就足以讓人願意訂購機票踏上那片太陽升起的國度，雄偉的活火山、壯麗的懸崖峭壁和一步一景的園林更會讓人流連忘返。

去年，愛爾蘭獲得第12名的成績。今年，愛爾蘭與日本並列第十名。很多人只知道愛爾蘭是吉尼斯世界記錄的故鄉，它其實也有著地球上一些最神奇的自然奇觀。

戰爭中立國和世界紅十字會使得瑞士成為名副其實的和平國度。童話般的滑雪度假村與美味浪漫的瑞士巧克力不容錯過。

第8名：加拿大（Canada）

加拿大是北美洲唯一入圍前十名的國家。加拿大幾乎適合每個人，既有大城市的激動人心，又有田園風光，還是探險家的樂園。

第7名：斯洛維尼亞（Slovenia）

如果你計劃到歐洲一遊，你可能不會馬上想到斯洛維尼亞，但它的「全球和平指數排名」分數也許會讓你重新考量。地中海、阿爾卑斯山、布萊德湖等不可思議的美景極具說服力。

捷克共和國這個內陸國家正在崛起。2016年，到該國的遊客人數增加了6.9％，其GPI（全球和平指數）為1.36，是歐洲最安全的國家之一。布拉格（Prague）的鵝卵石街道值得一睹風采，流連於其鄉間能讓你體會那裡不一樣風土人情。

斯堪地那維亞，在地理上是指斯堪的納維亞半島，包括挪威和瑞典，都是全球和平指數排名前20名的國家，在文化與政治上還包含丹麥。丹麥人民的幸福指數在世界上排名第一，這個北歐最南端的國家擁有世界級的博物館、獨特的遊樂園和歷史悠久而美輪美奐的建築。

奧地利周邊的三個國家也在世界十大最安全國家排行榜上，其GPI得分為1.265。維也納古老的魅力和文化的氣息不容錯過。

不要低估了葡萄牙，這個沿海國家擁有歐洲最漂亮的城堡、令人難以置信的美食和挖空心思也難以形容的日落。在首都里斯本更可體驗古代遺址與現代奇觀的完美融合。

紐西蘭擁有令人嘆為觀止的景觀和野生動物。其位於南島的皇后鎮（Queenstown）被稱為「世界冒險之都」，這要歸功於遊客的極限運動。

第1名：冰島（Iceland)

自2008年以來，這個北大西洋的小島國已被評為世界上最和平的國家。它的地理位置和人口數量（2015年約為330,000人）使得其全球和平指數給人留下了深刻的印象。世界級的首府城市、如詩如畫的風景和安全因素使得冰島成為全球遊客最熱門的目的地之一。