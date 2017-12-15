東學西漸 – 學習英語的小秘訣

有不少學生從本國開始籌備留學，第一件事想到的就是學好英語，並裝備自己應付各種國際考試。這次筆者便分享幾個學習英語的小秘訣，希望可以各幫助各位莘莘學子。至於那些「要多聽多說英文」、「多多和外國人溝通」那種廢話，筆者在這裡就不再重複了。

秘訣一：留意英語中的用詞搭配（Englishcollocations）

這個是很多以英文為母語的人都不一定會留意的東西。英語用詞搭配的意思，意思是以英語為母語的人一般習慣上會把什麼詞語放在一起使用，構成英語的短語（phrase）。以英語為第二語言的人，不少會因為沒有英語用詞搭配的概念，或者詞彙量不足，關在大多數情況之下使用have或者do去表達自己的所想。實際上，在英語運用方面有很多詞語可以完全代替have或者do，意思細緻又準確。英語學習者可以在網上搜查英語用詞搭配字典（Englishcollocationdictionary），其作用並不是為學生解釋一個字的意思，而是指出一個自在英語的習慣上前面和後面會配搭使用什麼詞語。有了這個字典，學生在學習英語的過程當中便會慢慢建立自己的詞彙庫，而且學習到的英語將會慢慢貼近母語使用者的習慣。

秘訣二：沒有時間解決所有英語學習難題，就從名詞單數與複數的區別開始

我一般會建議學生從解決名詞單複數開始梳理英語文法，因為這個是中文沒有的概念。中文是以量詞加在名詞前面表達數量，名詞本身不變。英文則以改變名詞本身拼寫來表達數量。要弄清名詞單數和複數的區別，第一步先要思考一個名詞在概念上到底可數（countable）還是不可數（uncountable）。如果名詞在概念上不可數，那麼它一定是單數（singular）。如果名詞在概念上可數，就要再思考它到底是有一個還是多於一個。有一個就是單數，多於一個就是眾數（plural）。

秘訣三：兩招學好時態（tenses）

英語時態是不少學生的大難題。與名詞單數複數的概念一樣，英語時態這個概念在中文是沒有的。英語時態總共有12個，在仔細學習每一個的時候，一定要認清每一個時態都有兩個學習方面。第一個是事態的寫法，到底怎樣改寫一個動詞可以寫成一個時態。第二個是意思，到底怎樣的意思應該用什麼時態表達。學習時態的時候不要將這兩個「招式」混淆，否則容易造成學習混亂。

筆者曾經在這個專欄中提及，學生不應該認為每一個國際考試都必定是考驗英語程度。這種想法往往會令學生忽視更加重要的準備，例如鍛鍊邏輯思考的重要性。多與身邊的人交流，了解語言學習以外的考試目標，便能更有效達到理想的成語。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。