我能從你的眼睛看到世界…這對連體姐妹是個奇蹟

在加拿大弗農市，有一對頭部連體雙胞胎Krista和Tatiana，她們的大腦是連通的。能直接感受對方的感覺，能直接通過對方的感官，感受彼此感受的一切….

今天就來說說兩個孩子的故事。

兩個孩子的媽媽名叫Felicia Hogan，是個單身媽媽。懷孕做檢查時，醫生告訴她，肚子裡的是一對雙胞胎，但是，她們是連體的。醫生說，「我們有辦法讓她們分開，但這樣可能讓另外一個孩子身體癱瘓。」這個方案被Felicia瞬間拒絕了。

2006年10月25日，兩個小天使如期出生了。

當給一個孩子打針的時候，另一個原本安靜的孩子會突然放聲大哭，好像感受到姐妹的疼痛。而給一個孩子咬上奶嘴，兩位寶寶都會安靜下來，好像她們同時都在吸奶嘴。

最古怪的是有一天，一家人在看房車上的電視，Tatiana正對著這個螢幕看，看著看著，她和Krista都笑了起來。要知道因為角度問題，Krista所面對的角度，是絕對不可能看到電視，但她明顯看到了，還跟著節目大笑了起來。難道，她們真的能互相通過對方的眼睛，看到這個世界？？

醫生在倆姐妹身上做了一個小試驗：他把Krista的眼睛蒙住，將電極連接在她頭皮上，用來檢測大腦自身產生的微弱電流。結果發現，在Krista大腦的視覺呈像區，出現了一股強烈的腦電波！

根據磁共振成像，研究人員發現，Krista和Tatiana的腦子都還是自己的，但是，在丘腦部位，她們出現了一個原本不應該有的東西：有一根神經，把她們兩人的丘腦連接起來，醫生們叫它「丘腦橋」。丘腦是傳達觸覺、味覺、視覺等感官信號，和運動信號的中心樞紐區，它還能調節意識和睡眠。因為「丘腦橋」，Tatiana將自己的部分血液運輸到Krista的大腦裡，她們的感官，也連通了！

還有一次紐約時報採訪時的實驗，媽媽將Krista的眼睛捂住，然後把玩具拿給另一邊的Tatiana看。

「Krista，媽媽現在拿的是什麼？」

「小馬。」。

將Tatiana的眼睛捂住也同樣。

「Tatiana，現在媽媽拿的是什麼玩具？」

「小老虎。」

記者在一旁看得目瞪口呆。

化妝時，側著臉的Krista能夠知道，媽媽現在給Tatiana化妝的地方是哪裡。

吃東西時，Krista喜歡吃番茄醬和菠菜，但Tatiana覺得它們很噁心。每次大人們給Krista吃Tatiana不喜歡的食物時，Tatiana都會憤怒地大喊：「不要吃！不要！」當其中一人在喝水，另一人也會撅著嘴做出喝水的動作。一人吃麵包時，另一個人就算嘴裡什麼都沒有，她也會起勁地嚼。

高興哭鬧時，當Krista哭的時候，Tatiana也會哭。高興的時候也一樣。「我從來沒看到她們不是同時高興的。」媽媽說。

研究員們還發現，Krista的大腦能夠控制自己的雙腿外，還能控制Tatiana的左腿。

而Tatiana能夠控制自己的雙手，以及Krista的右手。

這也證明瞭，兩個孩子奔跑的時候為什麼協調能力那麼好，基本不摔跤。

不過，倆孩子的這種控制只有在做跑步、走路這種不需要投入意識的自動運動時才有效。而那些需要投入意識的行動，比如猛踢腿，揮手打招呼等，兩人仍然是各管各的。

艾爾伯特愛因斯坦醫學院的神經學家說，這對小姐妹是「難以置信，前所未有」。英屬哥倫比亞兒童醫院的神經科醫生說，雙胞胎的大腦構造「令人震撼」。還有專家甚至說，Krista和Tatiana是「一個新的生命形式」。要知道，生下背部相連、頸部相連，或腹部相連的雙胞胎們，只有20萬分之一的概率，而生下頭部相連的雙胞胎，概率更加低，只有250萬分之一。

雖然距離出生被醫生宣判「活不過24小時」，已經過去了11年，但兩個孩子身體還是很弱，她們都有糖尿病和癲癇，每天要吃很多藥，定期還要去溫哥華的兒童醫院檢查。

孩子能成功長到11歲，Felicia已經非常感動。