健安委任盧兆章為新任行政總裁

(西雅圖訊) 2017年12月7日—— 健安董事會宣布委任盧兆章（Nigel Lo）為行政總裁，協助推行健安的未來發展策略。盧兆章將於2018年1月1日正式上任。

健安董事會主席遴選委員會成員梁費聖奇表示：「盧兆章在管理、營運和財務方面擁有豐富的經驗，並且非常成功。」

行政總裁一職是透過公開招聘程序，由遴選委員會進行嚴謹的評選後，再向健安董事會推薦委任。經顧問公司物色、其他提名推薦及主動申請的候選人超過三十位。

健安董事會及遴選委員會成員Dr. Grace Wang表示盧兆章在多位候選人中脫穎而出，是最出色、最具資格擔任下任行政總裁的人選。「我非常欣賞他於波音公司的領導經驗和對啟導工作的熱誠。」

盧兆章於1998年至2006年間曾擔任健安董事會成員，並於2002至2003年間出任董事會主席一職。健安在他作為董事會成員的領導下，於華埠/國際區設立辦公室，為住在家中的長者和家庭提供支援和服務。時至今天，健安家居護理已成為金郡亞裔社區最大的家居護理服務單位之一。

盧兆章曾在工程和項目管理方面工作超過三十年。退休前於波音公司工作，擔任波音的總參謀長兼首席戰略官，輔助普捷灣地區軍用飛機部門空降戰役管理（ABM）副總裁，主要負責協助副總裁與管理層制定及推行部門間戰略計劃，重點提高團隊間的工作效能。作為公司的領導者及六階段小組輔導計劃（Six Steps Group Mentoring Program）的創始人，他為管理人員及業務部小組領導設計出一系列的培訓，積極推行高績效團隊模式與及培育下一代的波音領袖。

盧兆章熱心於各種公益事業，多年來於表爾威青年連線大學、西雅圖中華商會、仁人服務社、金郡圖書館系統等機構啟導和培訓青少年、新移民和專業人士。

盧兆章表示：「我兩年前從波音公司退休，期待著一個回饋社會的機會。多年前出任健安董事會主席一職的經歷讓我了解到我們華人社區的挑戰，教曉我每位長者對安享晚年的需求和獨特性。健安一直是我的家，也是很多亞裔長者的家。」

健安董事會及遴選委員會成員余海量表示：「我們曾於董事會共事多年，很高興盧兆章接任健安行政總裁一職。在項目管理、財務預算、社區參與方面，他擁有豐富經驗，期待與他再次一起工作。」

即將退休的行政總裁溫恩德對盧兆章的領導力非常有信心。「他擁有優秀的管理能力和豐富的領導經驗。憑藉他的熱誠、幹勁及視野，對本地華人社區的認識和對經營非盈利機構需面對之挑戰的了解，我深信盧兆章必定會推動健安穩步發展，迎接未來帶來的機遇，貫徹我們服務耆老的使命。」

在過去三十年裡，溫恩德致力帶領健安的發展，他將於2017年12月31日退休。在未來的時間他將會與新任行政總裁緊密合作，確保工作順利過渡。

盧兆章表示：「健安全面性的安老照顧對華人社區非常重要，而即將落成的耆老生活輔助居庭和成人家庭護理家園亦有很大的發展空間。我期待這份既富挑戰性又令人振奮，具滿足感的工作。」

關於健安

作為一個 501c3 的非盈利組織，健安本著敬重和支持大西雅圖地區亞裔耆老與家庭之理念，竭誠為其提供符合文化及語言的醫護、社會及教育服務。