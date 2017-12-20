在華州 哪些碩士學位更值得讀？

（編譯Linyao Li）華州教育研究數據部門發佈了一系列信息，分析了華盛頓州公立大學畢業的碩士生里，留在本州工作的人的不同領域和學位對薪資的影響。這些數據里並不包括在聯邦政府工作的人，或者自由職業者。

在商業、市場、管理等領域擁有碩士學位非常有價值——碩士生起薪就更多，畢業七年后，碩士生年薪幾乎是本科畢業生年薪的兩倍。

但在工程類專業上讀研就不一定是個好選擇。畢業七年后，工程類碩士僅比工程學士年薪多大約1萬美元。但工程領域薪資普遍比較高，副學士學位畢業生在工作七年後，與學士學位的工程師年薪也僅差2萬美元。

在華大拿電腦與信息科技的本科學位很不錯。畢業六年後，畢業生們年薪中位數大概在11萬美元。在東華州大學，同樣領域的學士學位就沒有這麼高薪了，比華大畢業生少了4.7萬美元。但這也可能是華州東部較低的生活發費和工資水平造成的。

學習建築工程的學生當學徒的經驗非常重要，畢業後他們起薪就在平均6.5萬每年。但七年後工資漲幅比較小，僅達到平均7萬年薪。從社區大學拿到證書的建築工程領域的學生起薪比較少，但七年後基本能與有學徒經驗的人持平。

想做教師的人也可以考慮讀碩士學位，對提升薪金很有幫助。英語專業的本科畢業生起薪較低，僅有2.8萬每年，七年后可提升至4.8萬。碩士學位對薪金有一些幫助，七年後薪金可達到6.3萬。

新聞和傳媒類的專業薪金也比較少，但比英語專業稍好。起薪3.7萬，七年後可達到5.7萬。不過，薪水也不是人生的全部。