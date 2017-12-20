退休軍官將任西雅圖港務局新執行長官

（編譯：陸雨陽）史蒂芬•美特拉克（Stephen Metruck）是前美國海岸邊防隊司令官。將於明年2月1日任職西雅圖港務局新首席執行官，年薪35萬美元。

因為之前來自民企的港務局局長引發了公眾信任危機，西雅圖港務局在本週二（12月19日）選擇了退休軍官來作為該機構的新領導。

史蒂芬·美特拉克是美國海岸邊防隊的司令官兼財務總監。他在通過五名港務局委員會的匿名投票後，將在明年2月正式上任為西雅圖港務局新首席執行官。

在他34年的職業生涯中，美特拉克管理過超過3600個軍隊，並管理海岸邊防隊的一億美元預算。

在過去十年里，他在普吉灣擔任總司令四年，領導了西雅圖港口的安全運作。他還擁有哈佛大學公共管理的研究生學位。

現年57歲的華盛頓首府公民，去年從軍隊 退休的美特拉克將和妻子一起回到西雅圖。和前任港務局首席執行官一樣，他的年薪為35萬美元，並且很有可能簽署3年的工作合約。

西雅圖港務局職員科特尼·格雷瓜爾（Courtney Gregoire）在尋找新港務局局長時表示，共有35名候選人應聘港務局首席執行官一職，其中十幾個人進入了面試環節。今年港務局想要一個有在太平洋西北部有城市管理經驗的政府官員，但是也有一些候選人是來自港務局內部和民營企業。

在面試期間，美特拉克表示他將專注於機場建設，環境保護和建立政府機構良好關係這些方面。

他表示他不會以管理軍隊的說一不二的方式來管理港務局，他會花時間傾聽港務局員工的意見。他說：「我為能擔任西雅圖港務局局長感動榮幸。」

而前任港務局局長泰德·菲克（Ted Fick）來自民企，本來寄希望於他為港務局帶來更多商業創收，管理了2000多名員工和每年1.3億美元的經費。菲克因為私自給自己加薪於2016年被捕。不光是自己，他還為港務局幾位高管秘密非法加薪。此外，菲克還私自將港務局的部分生意轉向父親的公司，從商業夥伴，如西塔機場那裡受賄機票禮品等。因此，西雅圖港務局此次將聘請一位工作生涯清白，廉政且擁有政府機構工作經驗的人。還將職位從CEO（企業專用）變為executive director（政府職位），來說明港務局的轉變。