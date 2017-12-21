西雅圖歡慶聖誕節活動概覽

聖誕節即將到來的12月可以算是美國各城市最為美麗的時刻了。本就充滿遊客與居民的西雅圖市中心散發著濃濃的節日氣息。西湖中心外的巨大聖誕樹，商城內的紅色裝飾品，人們手中的購物袋都提前預示著聖誕節的來臨。不僅各芭蕾舞團都開始上演「胡桃夾子」這一節日舞劇，西雅圖市中心，以及周邊地區都開展一系列豐富節日活動（展覽，滑冰等等），大家也趕快去沾染一下美好的節日氣息吧。

西雅圖喜來登酒店薑餅屋展覽

西雅圖市中心最受歡迎的聖誕節活動之一便是喜來登酒店所舉辦的薑餅屋展覽活動。一年一度的薑餅屋展覽已在今年迎來了二十五週年，於是，今年的薑餅屋展覽主題被定為「25週年紀念：歡慶西雅圖」。作為一個為美國西北青少年糖尿病研究基金會分會籌款的慈善活動，此展覽不僅僅有喜來登酒店的參與，它還特別邀請到西雅圖各大建築事務所的頂尖建築師設計這些代表西雅圖的過去與未來的精美薑餅屋。今年的展覽將被放置於喜來登酒店對面的市中心大樓，方便大家觀賞。觀賞完畢候，大家也可以為自己最喜愛的薑餅屋投上一票。

地址：市中心大樓（City Centre）,1420 Fifth Ave., Ste. 450, Seattle

時間：11月21號至1月1號

門票：免費（建議捐助數額為5美金）

網址：gingerbreadvillage.org



泰迪熊童趣展示間

不論你是喜歡大熊，小熊，還是普通的咖啡色泰迪熊，你都將在泰迪熊童趣展示間內找到。位處於費爾蒙特奧林匹克酒店內，此展示間充滿著一切關於泰迪熊的物件，從一個個或長毛或短毛的可愛泰迪熊，到關於泰迪熊的書籍。不僅有著所有關於泰迪熊的展示品，你還將觀賞到結合聖誕節裝飾的泰迪熊們，適合照相留念。

地址：費爾蒙特奧林匹克酒店，411 University St., Seattle

時間：11月23號至12月26號

門票：免費（可為Seattle Children’s Hospital捐款）

網址：http://bit.ly/2BNl0CM



節日旋轉木馬

市中心的西湖公園（Westlake Park）將繼續提供老式的節日旋轉木馬給大家乘坐（聖誕夜開放到下午5點）。不管你是大人，還是孩童，這段旋轉木馬之旅都將帶領大家回到回憶的某個角落。更棒的是，乘坐完旋轉木馬，大家可以前往周邊的餐車購買中飯或晚飯，並於充滿聖誕氣息的西湖公園內享用。

地址：西湖公園，401 Pine St., Seattle

時間：11月24號至1月1號（聖誕節當日關閉）

門票：每人三美金

網址：downtownseattle.org/events/holidays



西湖公園節日市場

因往年的節日市場都備受西雅圖居民的喜愛，今年，西湖公園將繼續為大家帶來Urban Craft Uprising手工藝師傅的精美作品。還在想聖誕節購物要去哪裡嗎？這一節日市場將展示來自眾多手工藝師傅的全手工作品，而每週也都將帶來不同的攤販，喜愛手工藝品的大家不要錯過哦。

地址：西湖中心廣場（Westlake Center Plaza）, 400 Pine St., Seattle

時間：12月15至17號：週五至週六，中午12點至晚間7點 / 週日，中午12點至晚間5點

12月21至23號：週四至週五，中午12點至晚間7點 / 週六，中午12點至晚間7點

門票：免費

網址：downtownseattle.org/events/holidays

太古商城降雪秀

今年，太古商城將持續每晚的降雪天氣，將美麗雪花帶入室內。每晚兩次，雪花將伴隨著全新設計的燈光與音樂於室內中庭落下，為大人與小孩創造一個迷人的冬日節日場景。除去漫天飄灑的雪花，一位聖誕老公公也將降臨於商城二樓，供大家拍照留念。如想體驗完整的雪花秀，也可前往節日包裝禮品區域購買5美金一支的雪花燈魔杖，此金額將全部捐至西雅圖被遺忘兒童基金會。另外，商城各樓層也擺放著三個巨型，又發光的燈飾，分別為「LOVE」，「JOY」，「GIVE」。到訪者只要將與這些燈飾的合照放上Facebook或Instagram，並標籤#PacificPlaceJOY，就有機會贏得100元美金的代金卡。

地址：太古商城（Pacific Place），600 Pine St., Seattle

時間：11月24號至12月24號，週一至週六：晚間六點與七點 / 週日：晚間五點與六點（時長約10分鐘）

門票：免費

網址：pacificplaceseattle.com/event/pacific-place-snow-show

西雅圖中心冬季慶典

在你觀賞完西雅圖市中心的各個展覽候，可以乘坐單軌前往西雅圖中心（Seattle Center），繼續享受許多便宜，甚至免費的節日活動與慶典。你可以到訪冬季慶典滑冰場，觀賞Armory樓里的迷你村莊模型，觀看現場冰雕技巧展示，聽聽狄更斯的聖誕頌歌，並看到許多由學生組織設計的聖誕表演。或者，你也可以登上太空針的瞭望台，看看西雅圖各處的美麗聖誕燈景。

地址：西雅圖中心，305 Harrison St., Seattle

時間：11月24號至1月1號，早晨10點至晚間8點

門票：活動全都免費，除去滑冰

網址：seattlecenter.com/winterfest



潛水聖誕老公公

來到西雅圖水邊的你可以前往鄰水的水族館。除去各種節日音樂的播放，平日的海洋哺乳動物展示與互動活動，你將可以看到聖誕老公公潛水的特別畫面，是小孩與大人都不能錯過的經典景象。

地址：西雅圖水族館，1483 Alaskan Way, Seattle

時間：12月16至18號，23號至24號，週六至週一：中午12點與下午三點

門票：包含於門票內

網址：seattleaquarium.org/diving-santa

西雅圖伍德蘭動物園聖誕燈景

不想進入市區，但是喜愛動物的朋友們，可以選擇前往西雅圖的伍德蘭動物園感受聖誕節日氣氛。動物園特別為聖誕節準備超過一千多個數量的燈飾，將動物園裝扮一新。為更方便大家觀賞這些燈飾，它將開放時間延至晚間，讓大家可在夜晚漫步於美景中。

地址：伍德蘭動物園，5500 Phinney Ave. N., Seattle

時間：11月24號至1月1號，每晚5:30至8:30

門票：伍德蘭動物園，成人11.95美金，12歲以下孩童9.95美金

網址：https://www.zoo.org/wildlights