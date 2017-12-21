讓人垂涎欲滴的西雅圖漢堡料理店 Part 2

By Tracy Wang

文章回顧: 讓人垂涎欲滴的西雅圖漢堡料理店 Part 1

11 Two Bells Bar and Grill

這家餐廳不再跟隨傳統的漢堡料理，而是將一般的漢堡麵包片換成了法式長棍麵包片，並且將配料薯條換成了馬鈴薯沙拉，薯片，捲心菜沙拉或烘豆等其他選擇。（2313 4th Ave, Seattle, WA 98121 / (206) 441-3050）

12 Twilight Exit

潛水酒吧與漢堡料理都非常吸引人，但是它們兩者鮮少被放在一起。Twilight Exit就是一家集合了酒吧與漢堡料理的餐廳，在這裡點選漢堡的大家一定要記得在漢堡內加點培根。（2514 E Cherry St, Seattle, WA 98122 / (206) 324-7462）

13 Quinn’s Pub

這家酒吧所提供的漢堡已快成為西雅圖的經典了，它們熟練的將8盎司的Painted Hills草喂牛肉與培根，白色切德乾酪，蛋黃醬與奶油麵包搭配，製成完美的漢堡組合。（1001 E Pike St, Seattle, WA 98122 / (206) 325-7711）

14 Smith



現如今的許多三明治與漢堡店都販賣著價格過高的餐點，並將許多配料都另外定價，但Smith餐廳堅持製作美味的漢堡，並在漢堡餐點中包含了一些薯條，讓顧客們不用另外花錢。（332 15th Ave E, Seattle, WA 98112 / (206) 709-1900）

15 Bait Shop

Bait Shop的長期經典是它的薯條，許多人特別為了它的薯條來到Broadway地區，但是它最近也開始販賣可以與薯條相較量的干藏牛肉漢堡。這款漢堡適合與現場的所有雞尾酒搭配，不論是冰凍的或是混合的。（606 Broadway E, Seattle, WA 98102 / (206) 420-8742）

16 Joule

大家絕對想不到一家韓式牛排餐廳會提供一道創意性漢堡料理，但是Joule成功利用韓式牛小排製作出極其好吃的韓式漢堡。鮮嫩的牛小排，甜度適中的醬料都打造出一場味覺上的盛宴。（3506 Stone Way N, Seattle, WA 98103 / (206) 632-5685）

17 Uneeda Burger

儘管這家漢堡餐館的所有漢堡選項都值得一嘗，但是它們的Medi-terra羊肉漢堡則是一款必嘗漢堡。接近燒焦的胡椒與洋蔥，曼徹格奶酪，天婦羅檸檬，芝麻菜與香菜都是這款漢堡運用的重要食材。（4302 Fremont Ave N, Seattle, WA 98103 / (206) 547-2600）

18 Giddy Up Burgers

從它們經典的Giddy Up漢堡到其他漢堡選擇，這家餐廳的每一樣餐點都是不會錯的選擇。已經過調味的漢堡肉餡與芝麻麵包片都讓它們的漢堡脫穎而出，但最為美味的還是充滿調味的Stuffed Pig漢堡。（4500 Leary Way NW，Seattle, WA 98107 / (206) 782-2798）



19 Li’l Woody’s

Li’l Woody’s的Fig and Pig漢堡算是一般較為重口味漢堡店的局外人，漢堡內附有這家店自己醃製的無花果，Painted Hills的草喂牛肉等食材。這些醃製無花果讓漢堡增加了許多嚼勁與甜度，而gorgonzola乾酪則是為它增添了些許順滑的口感。（1211 Pine St., Seattle, WA 98101 / 206-457-4148）

20 8oz Burger and Co.

這家漢堡店早已成為Capitol Hill與Ballard地區必嘗的餐館。它的半磅漢堡肉餡與種類繁多的威士忌選擇已經成為許多食客心目中的經典代表。想要品嘗到它們最經典的漢堡的食客可以先嘗試它們的signature 8oz。（2409 NW Market St, Seattle, WA 98107 / (206) 782-2491）

21 Essex

大廚Brandon Pettit的精良廚藝遠遠不止於披薩料理，他所研發與製作的充滿醬料，每日限量的三明治完全可以與那些披薩媲美。製作出如此美味的三明治的秘訣在於將肉餡放置於極熱的燃木烤爐上炭烤，烤完候分別塗上兩層辣味與麥芽醋口味的蒜泥蛋黃醬，最後放上一片卷芯萵苣就完成了。喜愛其他配料（培根，切德乾酪，泡椒等）的大家也可以另外付錢點選。（1421 NW 70th St, Seattle, WA 98117 / (206) 838-1960）