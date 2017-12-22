三件事徹底毀滅男人前列腺

1、喝酒刺激前列腺

酒進入人體內能加快血液循環，擴張血管，尤以擴張內臟血管最為顯著，前列腺當然也不例外。患前列腺炎，特別是急性前列腺炎時，應絕對禁酒，以免使炎症擴散，引起其他的連鎖反應。對原有慢性前列腺炎患者來說，大量飲酒是非常有害的，因大量飲酒能損害人體的防禦機能，使細菌、病毒及其他微生物容易入侵，促使感染和舊病復發的機會大大增加，因此慢性前列腺疾病患者應慎飲酒。

2、久坐不動

男人呈坐姿時，對前列腺有壓迫。而久坐會對前列腺造成直接壓迫，引起腺體充血，使前列腺液的排泄變困難，從而引起無菌性炎症。因此，建議男人坐40分鐘就站起來走走，開車或坐車久了，也要注意變換一下坐姿，讓前列腺得到充分放鬆。

3、辛辣食物

如果平時沒有吃辣，但是又突然吃辣，前列腺就會受不了。對前列腺炎患者來說，過度吃辣會刺激前列腺和尿道，可能誘發急性前列腺炎，或加重慢性前列腺炎癥狀。如果吃辛辣食物的時候，還伴有喝酒，那這樣對前列腺是更加不利的。

90%的男性患過前列腺炎

男性一輩子之間，90%以上都會有前列腺炎，或者是有過前列腺炎。但是前列腺炎大部分都是慢性的。

非細菌性的前列腺炎會讓前列腺發生炎症性充血。改善了生活方式之後的話，前列腺炎的炎症充血狀況會慢慢的修復。這其實是自癒的一個過程。特別是對於一些高中生、大學生，有的時候學習緊張，因為長期久坐又熬夜，引起來非細菌性前列腺炎。絕大部分經過調整生活方式，休息身體，或調整心理狀態之後的話，都可以自癒的。