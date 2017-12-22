放慢腳步 才會發現生活的美

美學大師蔣勛在《品味四講》中寫到：天地有大美而不言，美無處不在，我們要放緩節奏，感受生活中的點滴之美。大師相信，因為慢，才能更接近幸福日本房屋買賣。

其實，我們又何嘗沒有親身體會過，被快節奏的生活壓得喘不過氣來。好在越來越多的人嘗試慢下來，從工作和聚會中抽離，讀一本好書、做一餐飯，抑或只是喝一杯茶、發一會呆按摩抱枕。

每個人對生活的定義都不同，但繁瑣，有時會讓妳忘了為什麽而活。生活是由快樂、痛苦、恐懼、哀傷等組成的，它們時刻交替地影響我們的感受和情緒，但是都會有停止的一刻。所以選擇性地記住那些快樂的事情，淡化甚至忘記那些痛苦、哀傷的負情緒，用陽光的心態，放緩腳步，走完這短暫且不完美的一生吧服務式酒店！

若將每一天的思緒都仔細的清點，調配，分門別類的歸納，好的拿出來與友人分享，不好的藏入墻角獨自療傷，只有內心溫和的人才會懂得合理的掌控情緒。人生，也因為能夠可以從容的去思考，會更加飽滿而富有睿智。我們要學會釋放，學會調節，更要學會珍惜，因為心情只是一時，人生卻是一世 。

哲人曾說：「快樂是一種氣體狀態的情緒，使人飄飄然；痛苦是一種液體狀態的情緒，使人淚悠悠。」而可以主宰自己情緒的不是華服美食，也絕非風花雪月，不過是一個簡單的心境就好。早已久違了這種喝喝茶、看看書的簡單逸致的小日子，音樂慢一點，再慢一點，茶也簡單一點，再簡單一點。放慢腳步，用質樸的感覺去經營生活，就會時刻有點滴的快樂生成。這份美好因為在心裡，所以，會安然在握。

人生，有很多時候，一個不經意自己便套入枷鎖。於是，會無比的渴望著自由，渴望著用平淡的微笑，去摒棄切刪繁就簡，於百事興衰中，只做一個從容的過客就好。但當自由真的來臨時，卻極少會享受自由，生活仍舊是粉墨登場，繼而一成不變的碌碌奔忙。若是能夠減少燈紅酒綠的熏染，少一些無謂的交往，將閑暇的時間用在看看書，聽聽音樂，健健身，讓自己沒有想像的那麽重要，身與心，盡量淡出浮華的舞臺，放慢腳步，回到大自然，回到生活本身，發現無所不在的美，那種自由，一如溫暖在手，將是無比的安逸。

人生，是一程又一程的奔忙與不確定，唯有簡化內心的繁雜，努力提升本質的快樂，學會適應與完善自己，了解什麽對自己最重要，然後用有限的時間和精力，專註地追求，不被太多無用的東西束縛，放慢腳步，從而才能獲得最大幸福。