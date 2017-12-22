羅君愷律師專欄 – 移民贊助人有巨大的財務義務

如果您正在贊助某人以家庭或結婚為基礎的綠卡，則需要為該人填寫一份I-864經濟支持宣誓書，對美國政府表明贊助人有足夠的經濟資源支持家人留在美國，而且不需要政府提供任何免費的福利。

簽署I-864宣誓書是一個嚴重的事情，這一檔不能掉以輕心處理，應仔細在簽字之前考查未婚夫/妻謀索取綠卡真實的意圖。因為贊助者對他/她的未婚夫/妻和以及對美國政府都有重大的義務。

I-864表格支援宣誓書是一項法律上可執行的合同；意思是說，如果贊助人未能向移民提供足夠的經濟支援，政府或受資助移民可以將擔保人帶到法庭。事實上，法律對移民的保護責任嚴重地放在贊助者身上，比被贊助中的移民超多，因為被贊助中的移民可在抵達美國後拒絕工作，獲得政府失業救濟金或健康保險，並利用I-864起訴申辦者或贊助人。

當政府起訴贊助人時，可以收取足夠的資金償還給予移民公共利益的任何公共機構。在此之上，當新來移民起訴贊助人時，她可通過法律來向贊助人收集足夠的資金，使其收入達到政府指定的水準。贊助人的責任一直持續到移民成為美國公民並工作了十年、逝世，或永久離開美國。

贊助人在離婚後依然有法定義務。因為離婚後的移民配偶可能會失去工作，甚至決定辭去工作，並起訴前配偶-贊助人。贊助人可能希望移民簽署單獨的合同，如婚前或婚內協議，同意不可使用I-864判決離婚案件；但是，有些法院會強制執行I-864作為合同，要求贊助人負責全面經濟支持。

如果贊助人試圖逃避義務，他將面臨罰款。美國政府已經預料到，一些贊助人可能會試圖通過簡單經濟轉移和不留下聯繫地址來逃避其經濟義務。所以法律規定贊助人必須在移民後的三十天內向移民局申報新地址。不遵守規定的贊助人會面臨二百五十至兩千元的罰款；如果贊助人知道移民已經收集到公共福利，罰款則為五千元。

如果您決定與非美國公民結婚，您將必要成為贊助人；不僅對你未來配偶承擔財務，還對美國政府負有財務責任。雖然愛情可以輕易地超越邊界和艱辛，但為贊助人自己未來著想，任何婚姻或綠卡贊助事先計劃是非常重要的。如果您對贊助某人綠卡有任何疑問，請找一位值得信賴律師進行諮詢。

作者簡介：

羅君愷律師十五歲自香港到愛爾蘭及美國留學，先後獲得四所美國知名大學的學位，其中包括西雅圖大學法律博士及華盛頓大學高級稅務法律學位，曾任國土安全部及郡縣檢查官。身為美國華人的羅律師，親身感受過申請移民手續時所面對的種種困難和障礙，他通曉移民各種不同的挫折和處境，因此致力於協助華人辦理移民手續。如有任何關於移民法例的問題，請致電 (425) 448-1230 與羅律師聯絡和相討，或到網址 www.bettercallkwan.com 查詢。