新劇推介

Most Haunted 英國鬼故事

類型：真人秀

頻道：Netflix

首播日期：12/14/2017



世界上很多地方都被大家公認為有靈異現象，但鮮少有專家專門前往調查，《Most Haunted》算是填補了此空缺。從2002年至2010年，這部劇集的團隊特別前往許多被大家公認鬧鬼的歷史建築內探訪調查，為廣大觀眾解開謎團。主要研究大不列顛聯合王國與愛爾蘭共和國內的靈異地點，《Most Haunted》特別請來歷史學家，靈媒，超心理學家一同解讀各個地點的歷史，文化與靈異現象。原劇集每集30分鐘，重播候成為每集一小時，加入了許多全新畫面。

熱播電影推薦

Molly’s Game 決勝女王

類型：劇情/傳記

導演：Aaron Sorkin

上映日期：12/25/2017



根據Molly Bloom的自傳所改編，《決勝女王》是一部犯罪劇情片，描繪了美國地下賭局的盛況與腐敗。女主角Molly Bloom（Jessica Chastain飾）曾是一名角逐於奧運的世界級滑雪選手，一次比賽失利候，她轉行擔任一名富商的秘書，學習到地下賭局的運營情況。一次機會下，通過她的聰明才智與美貌，她成功將此大型賭局轉至自己名下，開始發展一場場包含明星，運動員的盛大賭局。但就在她最為風光之時，聯邦調查局開始調查她，而她唯一的同盟便是她的律師，究竟她能夠證明此賭局是合法的嗎？

新專輯推薦

徐佳瑩《心理學》

風格：華語

廠牌：亞神唱片



繼三年前的專輯《尋人啟事》候，台灣歌唱比賽《超級星光大道》出身的徐佳瑩於12月27日推出第五張錄音室專輯《心理學》。2016年，徐佳瑩受邀參加湖南衛視《我是歌手》第四季比賽，成功讓更多聽眾聽到她的聲音。2017年，她選擇暫時休息，與音樂靜靜共存，讓創作慢慢發酵。終於，在2017年年底，她為廣大聽眾帶來一張包含11首歌曲的專輯，主打歌曲《言不由衷》也已提前公佈，其MV也耗資500萬台幣打造，更前往日本的北阿爾卑斯山地區進行拍攝。