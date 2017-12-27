西雅圖學校將性別平等加入課程

（編譯：Linyao Li）當小學教師問學生們，女孩子可不可以玩樂高，以及男孩子可不可以喜歡紫色的時候，所有孩子都豎起大拇指表示可以。但是當老師問到，爸爸們可不可以在廚房做飯，媽媽們可不可以修剪草坪的時候，孩子們的意見就產生了分歧。

過去的一個月裡，西雅圖多所小學開始了類似的性別和自我認知課程的教授，以符合新的華州關於健康教育的規定。該規定要求從幼兒園起的教育機構教育學生表達性別的不同方法，五年級以上的學生需要學會尊重所有不同身份的人，並且知道應該找誰詢問有關性別認同以及性取向的問題。

在西雅圖公立學校裡，很多家長和老師在過去的一年裡幫助為不同年級挑選課程教材。很多學校和老師都希望健康教育部門提供符合學生年齡的材料和幫助老師們和學生對話的指導。

「我們不希望只能說，『祝你好運，你得自己摸索』。我們認為有必要教給學生們一些統一的知識。很多人錯誤認為這是關於身體器官、性或者不適宜未成年人的材料，但它完全不是。這些教材只是講述了一個學生對自己的身份認知。 」

其中一本書名叫「他叫泰迪」，是關於一個名叫泰迪的毛絨熊對自己的身份認知是女孩，並且希望被稱作泰莉的小故事。其他的書分別講述了多種性別認知、校園霸凌的危害，以及我們的媒體和文化如果影響人們對不同性別的看法。