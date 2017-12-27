西雅圖福音中心最新消息

【新劇推介】 Argon 氬氣新聞 類型：劇情/寫實 頻道：Netflix 首播日期：11/25/2017 於2017年9月4日在韓國首播，《Argon》是一部難得的寫實電視劇，故事針對如今新聞界常有的假新聞現象做出了嚴肅的批判。劇集開始於已漸漸落寞的追蹤報道節目‘Argon’。節目組長金白鎮（金柱赫飾）是一個完美主義者，全力追求所有事實的真相。就在他們部門跌入谷底的時候，一宗大新聞發生了。一個商場在改建地下二層時，發生了坍塌事件，造成嚴重人員傷亡，新聞將矛頭指向現場施工負責人，但他真的是新聞口中的罪人嗎？ 【熱播電影推薦】 Coco 可可夜總會 類型：動畫 導演：Lee Unkrich 上映日期：11/22/2017 受到廣大影評與觀眾肯定的《可可夜總會》是由著名動畫公司皮克斯公司帶來的原創故事，並由執導過多部皮克斯動畫的導演Lee Unkrich執導。根據墨西哥的亡靈節這一背景，影片講述了墨西哥鞋匠家族里韋拉斯與音樂深遠聯繫的故事。雖然家中長輩一再警告12歲男孩米高不能與音樂有任何的關係，熱愛音樂的他還是忍不住在家中閣樓里自習吉他技巧，但卻在亡靈節這一天被父親發現他的秘密，並摔壞了他的吉他。傷心憤怒的米高一氣之下跑到音樂偶像的紀念碑內，變成了只有亡靈才能看到的活死人。他將如何找尋到回家的路呢？ 【新專輯推薦】 張信哲《擁恒》 風格：華語 廠牌：Avex 暌違一年半的時間，於11月30日，華語歌壇情歌王子張信哲再次為廣大歌迷帶來一張大氣又充滿小品風格的專輯《擁恒》，首批5000張專輯在販售的前五天內銷售完畢，讓許多預購的歌迷無法取貨。整張專輯共收錄10首歌曲，集結各界音樂人才一起製作而成，每首歌曲也都展現出愛情，親情的不同階段與心情，飽含溫暖，浪漫，傷感等強烈又輕柔的情感。主打歌曲《永恆的印記》也有著名演員張艾嘉加持，重唱1986年電影《最愛》的經典旋律。