西雅圖福音中心最新消息

福音中心將開辦以下三期英語學習班。免費報讀，教材費$5。
- 實用美語100句：通過對主要英語句型結構的訓練，建構英語思維框架；並以美國生活情景詞彙和短句為內容，反覆操練英語口語，旨在達到活學活用的效果。由1/22 – 3/19 (2/19休息)，每週一上午10:00 -下午12:30上課，國語授課，共八節。課題包括必須先學的十個句型、以How和Why開頭的疑問句句型。
- 英文會話班：幫助您學習簡單的英文會話，方便與人溝通，投入美國的生活。由2/6 – 3/27，每週二下午1:30 – 3:15，國、粵語授課，共八節。課題包括打電話、問路、購物、危險狀況、日期與時間、家居問題、超級市場、坐飛機、看醫生。
- 英文入籍進深班：訓練您的英語聽力和應對能力，幫助您更有信心和把握應付美國公民入籍考試。由2/22 – 4/12，每週四下午4:30 – 6:15，粵語授課，共八節。
福音中心位於西雅圖華埠，地址為606 Maynard Ave S, #101, Seattle, WA 98104，即陸氏藥房對面，利口福餐館地庫。開放時間：週一至週四下午12:00至5:00，週五至週六上午10:00至下午5:00。查詢電話206-624-0988。
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