遊客在西雅圖市中心平均每天花費195美元

（編譯：陸雨陽）下一次你光顧派克市場的第一家星巴克，可別嘲笑那些在店門口自拍的遊客們，因為只有本地人才知道這並不是第一家星巴克最開始的位置（第一家也在pike市場，2000 Western Ave）

根據調查，遊客們平均每天在西雅圖市中心消費195美元。這意味著西雅圖經濟的強大志願隊來自外地遊客。而且他們還和本地人一樣支付10%的消費。

相比來看，附近遊客來西雅圖市中心的平均每天消費額為84美元，而居住在市中心的人每天僅僅消費25美元。

這次的調查數據來自西雅圖交通局。總共768人填寫了調查問卷。調查人員會在路上隨機攔截一個人，而他們都來自西雅圖市中心最繁華的街道。從5月10日到6月4日，調查人員從工作日到週末的不同時間抽查。

調查顯示，只有不到五分之一的人住在市中心，三分之一的人都表示來市中心只是為了上班。

遊客佔了被調查人數的一半，他們一部分來自西雅圖周圍區域，一部分來自很遠的地方。

本次調查最令人驚訝的是，很少有人選擇自駕來市中心。幾乎半數人都是坐公共交通前往市中心的，四分之一的人走路或騎自行車。其中一個原因是很多外來遊客都會選擇住在市中心的酒店，這樣一來他們走路就可以到達周圍景點。

西雅圖交通局局長喬納森·霍普金斯（Jonathan Hopkins）表示，這次調查很有意義，西雅圖應該重點發展公共交通設施。不僅僅是維護設施，公共場所的治安也有其重要。西雅圖西湖交通站（westlake station）每天的交通量十分龐大，而很多遊客反映這個車站的煙草味太濃，給人不好的印象。霍普金斯認為應該加強這些區域的管理，以此吸引更多的遊客。

調查還顯示，幾乎一半的人來市中心是為了購物、觀景和工作。還有一部分回答是為了來夜店、健身或者看醫生。

而1%的人表示，他們並不知道來市中心做什麼。