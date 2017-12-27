Ask NAPCA SSA#445 輔助熱線服務結束

全美亞太裔耆老中心輔助熱線 (NAPCA Helpline) 在過去十多年來一直為全國許多亞裔美國老年人提供寶貴的語言服務。在那期間，我們幫助中國、韓國和越南的長者登記和評估他們的聯邦醫療保險 D 部份計劃 (Medicare Part D)、申請低收入補助 (Low Income Subsidy) 以及提供其他福利計劃的資訊和協助。

NAPCA 已於2017年12月22日結束了輔助熱線和 Ask NAPCA 專欄服務。這個艱難的決定是為了有效地配合目標運用有限的資源以及重新調準 NAPCA 新的策略方向。我們相信在將來其他全國、地區和社區機構有能力為你們提供關於Medicare和其他福利問題的語言資訊和協助。這些資源包括：

州醫療保險援助計劃 (State Health Insurance Assistance Program 簡稱SHIP)：SHIP是一項全國計劃，它為享有 Medicare 的人士及其家人提供一對一的諮詢服務和協助。許多 SHIP 計劃可以通過說中文、韓國語和越南語的諮詢員或通過有夥伴關係的服務亞裔的社區機構以亞洲語言提供服務。

福利登記中心 (Benefits Enrollment Centers簡稱BEC)：BEC 幫助低收入享有 Medicare 的人士獲得醫療照護、食品等等的支付計劃。其中有些計劃以亞洲語言提供服務。

社會安全局 (Social Security Administration簡稱SSA)：SSA提供免費翻譯服務。

如欲獲得以上資源的聯繫信息，請瀏覽 NAPCA 網站 www.napca.org。感謝你們多年來的信任，使我們的輔助熱線能為你們服務並滿足你們的需求