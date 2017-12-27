I-405蘭頓至表爾威將加設快速收費通道

（編譯：陸雨陽）蘭頓（Renton）至表爾威新I-405收費路段預計將在2024年建成。2019年起，工程隊將在I-405雙向公路上同時開工，旨在盡快解決該路段日漸嚴重的交通堵塞問題。預計5年後，華盛頓交通部門（WSDOT）將同時開放兩條車道，作為2015年開放的林伍德至表爾威收費路段的延伸。

本週，市議會對該工程進行了評估，包括是否在某些路段加設輔助車道，因為I-405的交通堵塞問題十分嚴重。

住在肯特市東山居民區的大衛·博格說：「我和我妻子正計劃搬家呢，這裡的交通狀況實在太差。」他最近放棄開車，改坐公交車去市中心上班，速度快了不少，但還是需要一個半至兩個小時的車程。

華洲交通部表示新工程將縮短30%的交通時間。新工程總監吉姆·亨利（Kim Henry）說：「我沒想到北部的經濟回升的那麼快，人口增長速度迅速。」新工程將花費近12億美元，來自2015年通過的燃氣稅費。這項稅費幾乎支撐著華盛頓州近160億的交通工程。

而且ST3（東西輕軌線）建成後，從表爾威通向西雅圖的公交車也會減少停站，加快行程。

但這項工程的反對者也相當多，反對者認為多修一條收費道路並無益於改善交通。但交通部堅持收費道路將有效節約時間。

新道路將對承載3人以上的車輛全年開放，包括高峰期，夜晚，工作日和6個節假日，聖誕節和新年。

此外，華洲交通局還計劃在波塞爾北部的主要道路上也加設收費快速通道，預計將花費5百萬美元。