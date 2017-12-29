西雅圖跨年活動精選 2018

By Zita Lam

新年快樂！無論你喜愛在人群中歡度新年或是喜歡與另一半窩在家裡看電視上的新年表演，在現場讚嘆煙花的宏偉的確會為跨年氣氛增添不少。除了到太空針或哥倫比亞中心的觀望台俯瞰西雅圖夜景及觀賞萬眾矚目的煙花表演，在西雅圖還有什麼好玩活動，讓你踏入新一年有一個精彩的開始？

顏料跳舞派對

由抽象主義畫家馬特瓊斯親自為各人身上繪畫，讓這個派對加上十分的色彩。

地點：Gasworks Gallery

詳情：http://gasworksgallery.com/

除夕煙花船上派對

開揚 Lake Union 及Lake Washington 景觀配上最好的音樂，為西雅圖最有名的除夕派對之一。

地點：The Islander Champagne Cruises

詳情：www.champagnecruise.com/

EMP 大型狂歡派對

最大型的跨年派對Indulgence 將在EMP博物館舉行，場地可容納超過二千人，還有多個現場音樂和喜劇表演

地點：EMP Museum

詳情：http://www.seattlebash.com/index.php

Radiance 家庭除夕派對





適合一家大小出席，音樂 DJ、專業舞台表演、撲克牌遊戲、食物及葡萄酒(已包括在票價)，還有執照護理提供兒童照顧服務。

地點：Hilton Bellevue

詳情：www.bellevuehilton.com/

Xtreme 喜劇跨年派對

西雅圖唯一一個喜劇即興比賽劇場，讓你在歡笑聲度過新年。

地點：Unexpected Productions’ Market Theater

詳情：http://www.unexpectedproductions.org/

奇胡利花園和玻璃音樂之夜

在樂隊演奏下，將有小食和甜品現場供應，派對中可盡情在花園中欣賞遊覽。

地點：Chihuly Gardens and Glass

詳情：https://www.chihulygardenandglass.com/

除夕火焰晚會

西雅圖交響樂團將演奏鋼琴演奏家最佳的作品，伴你跳舞至午夜！

地點：貝納羅亞音樂廳 Benaroya Hall

詳情：https://www.seattlesymphony.org/concerttickets/calendar/2017-2018/symphony/nye

光譜下的除夕

西雅圖太平洋科學中心將會有激光表演，科學展覽和現場演示，遊戲，DJ音樂跳舞。更重要的是，它能盡覽太空針塔煙花匯演。

地點：太平洋科學中心

詳情：https://www.pacificsciencecenter.org/spectra/

太空針塔煙花匯演

慶祝新年當然少不了看太空針塔的煙花匯演，在晚上九時隨著 KEXP 90.3 FM電台的音樂準時亮燈放煙花。

地點：太空針塔

詳情：http://blog.kexp.org/kexp-events/kexp-new-years-at-the-needle-2018/

除夕電影迎新年

觀眾可以一邊觀看 Moisture Festival 製作的節目，一邊品嚐香檳和小吃。

地點：Hale’s Palladium

詳情：http://moisturefestival.strangertickets.com

在塔科馬賀除夕



Tacoma 在最後一個晚上舉行家庭友好的娛樂活動，包括在塔科馬市中心舉行的遊行，音樂和舞蹈表演，木偶以及火熱的午夜奇觀。

地點：塔科馬市中心

詳情：https://www.firstnighttacoma.org/