2018年 搶看國際10鮮事

揮別2017年，2018年全世界有很多超酷和值得關注與紀念的事件將登場。以下是美國有線電視新聞網（CNN）列出的10大重頭戲。

南韓辦冬季奧運

4年一度的冬季奧林匹克運動會2月9日在南韓平昌登場。奈及利亞將派隊挑戰女子雪車項目，這是這個非洲國家首次有選手參加冬奧。

英王室婚禮 & 寶寶

英國王子哈利和未婚妻美國演員梅根馬克爾（Meghan Markle）即將於5月19日在溫莎城堡（WindsorCastle）的聖喬治教堂（St George’s Chapel）舉行婚禮。

哈利的哥哥嫂嫂威廉王子和凱特則將於4月喜迎兩人的第3個孩子。英國博弈公司威廉希爾（WilliamHill）透露，現在賭盤最看好的幾個名字分別是：艾莉絲（Alice）、維多利亞（Victoria）和亞瑟（Arthur）。

世足俄羅斯開踢

第21屆國際足總世界杯（FIFA World Cup）6月14日開踢，32支國家隊將在俄羅斯爭奪最高榮譽。美國哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）報導，德國隊最具冠軍相，巴西隊和法國隊分居2、3。

凡人也能上月球

矽谷新創公司「月球快遞」（Moon Express）說，2018年他們「絕對會」送太空船上月球，如果成功，將會創下私人企業首例。而他們的最終目的，是把人類放上月球，並開採當地自然資源。

美國會期中選舉

美國11月6日將舉行國會期中選舉，改選眾議院所有435席次，100席的聯邦參議員也將改選34席，將會是總統川普上任以來首次接受選民嚴格檢驗。

美國政治新聞網站Politico報導，參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）私下透露，共和黨可能會輸掉明年的期中選舉，失去在參議院與眾議院的多數黨地位。

商用航班飛南極

先前要去南極洲只能花鈔票包機前往，不過2018年開始，史上第一個商用航班將從阿根廷最南端出發，並將旅客送至南極半島附近的西摩爾島（SeymourIsland）阿根廷基地。

將開啟時間膠囊

位在德州阿馬里洛（Amarillo）的氦時柱紀念碑（Helium Time Columns Monument）1968年豎立時，內部放置了幾個時間膠囊，等待於25、50、100和1000年後開啟。2018年將開啟50年版的時間膠囊。

可探索鐵達尼號

2018年5月起，鐵達尼號超級粉絲只要拿得出10萬美元，就有機會透過潛水探索這艘命運多舛的郵輪殘骸。旅遊公司Blue Marble Private說，若納入通貨膨脹，這個價格事實上相當於1912年鐵達尼號頭等艙乘客的船票價格。

電競登世界舞台

電競2018年將在雅加達舉行的第18屆亞運初登場，能登上亞運這個僅次於奧運會的最大綜合體育賽事。

紀念歷史大事件

2018年將標誌第一次世界大戰1918年結束100周年。此外，1918年西班牙大流感也屆百年，這波H1N1流感造成全球5億人感染、5000萬到1億人死亡。

2018年是美國民權鬥士馬丁．路德．金恩（MartinLuther King Jr.）和紐約聯邦參議員羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）遇刺50周年。2018年也是1993年成立的歐洲單一市場（EuropeanSingle Market）25周年。