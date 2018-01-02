特朗普政府2018施政重點：4項國內計劃為優先要務

美國白宮發言人莎拉·桑德斯1月1日表示，美國總統特朗普2018年的施政計劃有7大重點，其中以廢除和取代「奧巴馬醫保」法案、福利改革、移民、基礎設施4項國內計劃和國家安全為優先要務。

據報導，美國國內事務除4項優先外，還包括提高債限。此前，特朗普提出2000億美元的10年基礎設施預算，尋求借助私人資金改造基礎設施，但過去一年卻沒有進展。報導稱，特朗普和共和黨人將在新的一年大力推動，並期待民主黨人合作。

一直以來，特朗普堅持不放棄廢除和取代「奧巴馬醫保」法案，即使在美國國會上得不到足夠的黨內支持，他也未曾氣餒。此前，特朗普的減稅法案廢除了「奧巴馬醫保」的強制納保規定，但參院多數黨領袖麥康奈爾對繼續重啓廢除的興趣不大，表示應把重點轉到其他議題上。

去年9月，特朗普廢除了「童年入境暫緩遣返計劃」(DACA)，要求國會在6個月內採取行動，因此國會必須在3月的最后期限之前，就受「童年入境暫緩遣返計劃”保護的70萬「夢想生」的「前途」做出決定。

據悉，美國國會兩黨和民衆普遍贊成為「夢想生」提供合法身份，甚至准許他們轉為美國公民，但特朗普誓言要取締無證移民和限制移民鏈，要求國會在保護「夢想生」的同時，加強移民執法和邊界安全。

報導稱，美國減稅法案通過后，改革福利計劃將成為共和黨人新的重大立法使命，據特朗普表示，改革福利是緊迫需要。

特朗普在去年的預算計劃中，規定領福利的人必須工作，認為福利計划到了「失控地步」，因此要從嚴掌握領取者的資格，彌補漏洞，以使人們擺脫依賴福利，重返勞動大軍。