教宗年終談話：2017因戰爭和謊言而失色

教宗方濟各31日在年終談話中指出，戰爭、謊言和不公不義使2017年相形失色。他敦促群眾對自己的所做所為負起責任。

法新社報導，教宗方濟各（Pope Francis）在聖伯多祿大殿（St. Peter’s Basilica）的這場年終晚禱中說，人類已經「在死亡的事情上、在謊言和不公不義等方面上，浪費並且傷害了」這一年。

教宗說，戰爭是「冥頑不靈又荒謬的自豪」最明顯的跡象，而其他許多罪過則已造成「人類、社會和環境退化」。他強調：「我們必須在神的面前對每一件事負起責任。」

教宗雖未具體指出2017年的任何事件，不過他這一年裡曾對世上多項重大問題發聲。

他4月時譴責敘利亞對無辜平民展開化武攻擊是「不可接受的大屠殺」。一個月前走訪造成逾60萬洛興雅（Rohingya）穆斯林流離失所的緬甸時，他也向當局表達立場，試圖平息這場危機。

教宗9月走訪哥倫比亞時則尋求鼓勵當地和平，5月時並曾遊說美國總統特朗普處理氣候變遷的議題。而在北韓與西方國家緊張升溫之際，他也對核武的問題表達關切。

教宗步行穿越聖伯多祿廣場（St. Peter’s Square），短暫訪視教堂外真人大小的耶穌誕生場景時，