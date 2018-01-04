Anesis疼痛治療診所提供多項治療方式控制疼痛感

By Tracy Wang

近年來，如何通過手術或物理治療法緩解身體各處疼痛是廣大群眾所關心的一大重點議題。不管是中國，還是美國，各種物理治療法都不斷崛起，嘗試為現代人緩解各項職業或生活習慣所帶來的疼痛。儘管各種理療，推拿，按摩，手術都各自佔一席地，Anesis疼痛治療診所（Anesis Spine and Pain Care）致力於運用多種治療方式來幫助病人緩解慢性疼痛，並全力發展疼痛這一科別。

美國的醫學文化著重於為病人盡量減輕疼痛感，減少病人遭受任何疼痛的機會，於是，美國開始專注於發展疼痛科。Anesis疼痛治療診所現有四家診所，分別位於Tacoma，Renton，Spokane，Olympia。著重於疼痛科，這家診所接收通過其他家庭醫生所介紹而來的病人，並根據病人的具體情況，研究出最適合緩解病人疼痛的治療手法。因慢性疼痛不像骨折一樣用一種方式就能治愈，每位病人的疼痛狀況又有所不同，而疼痛又可由許多不同方式減緩，包括手術，理療，刺激性儀器等等，Anesis疼痛治療診所致力於使用多項治療方式（Multi-modal）來控制身體各處疼痛。

作為疼痛科的先驅，Renton的診所內現有四位醫學博士，三位來自麻醉科，一位來自神經內科。因疼痛這一科別僅有大約10年的歷史，診所內的陳醫生表示：「疼痛科百分之80到90都是麻醉醫生」，疼痛科算是麻醉科的一個副科，欲成為疼痛科醫生的候選人都需多讀一年的疼痛科課程。

陳醫生也強調：「慢性疼痛需要做好多好多不同種類的治療，非常難治愈」，治療過程可能包含吃藥，理療，手術等等。Anesis疼痛治療診所能夠帶給病人的是疼痛上面的緩解與減輕，而不是治愈，因許多疼痛的根源無法被剷除，如需大量體力勞動的工作。疼痛上的治療緩解效果通常能夠堅持半年到一年，因人而異。暫時的緩解能夠提升群眾的生活品質，但疼痛科無法保證永久的消除疼痛。另外，有一些病症，如關節炎，是完全無法治愈的，因它只會不斷的惡化。

很大一部分的疼痛都是因不良姿勢而造成神經組亂（nerve blocks），治療神經組亂也包含了多項治療方法，包括運動，減重，提升睡眠品質，干預程序（intervention procedure）等等。「因為所有的疼痛都是經過神經傳導的」，疼痛科醫生可以利用神經阻滯術（nerve block）或其他可放入體內的醫用設備來通過冷熱設備或阻滯神經來讓神經不再傳導疼痛。除去診所內的多項治療方式，此診所也經常將病人介紹到相關的理療單位，輔助壓制疼痛感。已在疼痛科就職一年的陳醫生說明，華州一大困擾許多年輕人的疼痛便是手腕疼，因他們大多就職於各個大型科技電腦公司。

除去其短暫的歷史，疼痛科還特別於它不像一般醫院一樣需要大型醫院的各項支持。診所內只要有幾位主要的醫生與一些基本的儀器（如X光機器）即可。因其領域還非常新，治療方式與各種機器設備發展的極其迅速，每幾年就有全新的治療方式。於是，不管是剛入行的醫生或是醫生的導師們都不斷在學習與進步。中國許多醫院也特別派醫生赴美學習疼痛科，極力在國內發展這一科別。

被問到診間氛圍時，陳醫生也表示許多疼痛科的病人都比較難相處，因慢性疼痛特別容易讓人感到疲憊，長期的疼痛也容易使病人有一些心理上的疾病，心情都較為抑鬱。不過，一年的相處與互動也讓她更能理解慢性疼痛病人的心情，並更好的為他們診治。一年的互動也讓她發現「聆聽對一些病人來說也有治療效果」。

來到Anesis疼痛治療診所位於Renton的病人大多來自Renton社區，包含各個種族人士。而此診所也即將於Everett開張第五個診所。

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