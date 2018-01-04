蔡英文：中國軍事擴張影響區域穩定

台灣總統蔡英文29日在年終記者會上稱，中國在東亞地區的軍事擴張正在破壞區域穩定。幾天前，北京剛剛重申了要統一台灣的目標。

來自中國大陸不斷增強的軍事壓力「不是台灣自己面對的局勢」，蔡英文說，「是整個區域的國家都共同面對的一個局勢。」蔡英文是在台灣的國防研發機構——國家中山科學研究院發表這番言論的。去年，她的年終新聞發布會在首都台北的總統府中進行。

蔡英文表示，今年新聞發布會設置的軍事主題，旨在強調台灣國防自主的決心。國內外記者參加了此次發布會。

台灣政府中華民國曾統治全中國，直到被由毛澤東領導的共產主義力量擊敗。毛澤東於1949年建立了中華人民共和國。數十年來，台灣的中華民國政府誓言要奪回中國，但這一目標已於1990年代被基本拋棄。

然而，中國仍未放棄對台灣的主張。北京威脅稱，如果台灣宣布正式獨立，或者北京認定和平吞併的選項不再，北京將對台灣動武。

中國國台辦發言人安峰山於本週表示，當前兩岸的實力對比日益懸殊，台灣「以武拒統」是「沒有出路的」。

面對北京的威脅，蔡英文週五（29日）重申了提高台灣國防預算和軍事研發能力的承諾。她還在記者會上說，在必要和可能的情況下，台灣會尋求與其他國家的軍事合作。

近年來，面對中國的壓力，美國是唯一願意對台軍售的國家。今年夏天，川普總統批准了一項相對較小的價值14億美元的對台軍售交易。

去年，在蔡英文拒絕應北京要求承認所謂的「九二共識」之後，中國切斷了與蔡英文政府的官方溝通管道。「九二共識」認為中國大陸和台灣同屬「一個中國」。

此後，北京加大了外交壓力，奪取了台灣所剩無幾的邦交國，阻撓台灣在國際組織——尤其是聯合國所屬機構——中取得觀察員地位。台灣不是聯合國成員，它是世界上第22大經濟體，人口幾乎與澳洲相當。

北京最近強調稱，台灣是中美關係中最敏感的問題。美國國會是台灣在國際上最引人注目的支持者之一。上個月，美國國會通過了《國防授權法案》，使台灣和美國的海軍艦艇可以在彼此的港口停靠。川普於本月簽署了該法案。

中國沒有隱藏它的不滿。本月，在華盛頓中國使館的一次活動中，李克新公使表示，他已經告知美方官員，美艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時。