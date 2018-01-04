填海變「搖錢樹」 中國年毁上萬頃海岸

中國沿海地區土地資源日益緊張，填海造地漸成為解決土地短缺的重要手段。2015年中國共計填海造地1萬1055.29公頃， 同比增長13.19%；過去10年，沿海各省份掀起大規模向海拿地的熱潮，導致每年上萬公頃壯闊海洋被鋼筋混凝土取代，生態環境也受到嚴重破壞。

財新網報導，潔白如銀的沙灘、怪石嶙峋的海島…，這些大自然賜予的美景，正在被中國沿海各地的填海工程飛速改造成工業廠房、輪船碼頭、星級酒店、大型住宅區和飛機跑道。

珠江口的東側岸線，自北向南分別經過東莞市、深圳市的寶安區、前海、南山區以及香港。目前除香港（天水圍）岸線基本保留原貌，仍有原生紅樹林，東莞和深圳的海岸均遭遇「極長和極大面積的填海」，這兩個城市殘存的紅樹林如今正深陷滅頂之災，整個珠江口東側岸線，僅深圳西灣有一片長度約1公里的紅樹林暫時倖免。

正在搞填海運動的不止珠江口。

萬達東方影都、健康生態養生城、惠普大數據中心、數字娛樂港都已經進入開發建設階段；曹妃甸已經完成210平方公里的填海造地、三亞鳳凰島在島上建成一座七星級酒店等。

財新網曾以《三亞新機場填海之患》、《恆大海花島生態隱患》、《海南萬寧日月灣人工島「未批先建」融創強調只是合作關係》等，報導海航的三亞新機場、恆大的儋州海花島、融創的萬寧日月灣等三個投資數千億元的巨型填海項目的未批先建、少批多建、化整為零、邊批邊建等問題，揭示近10年來沿海城市「向海洋要土地」衝動背後的巨大商業利益，給一級保護動物中華白海豚和珊瑚礁、紅樹林等國家級自然保護區及海洋資源帶來的生態侵害。

澎湃新聞也報導，去年12月23日，環保部發布中央第四環境保護督察組向海南省反饋的督察意見，點名批評海花島、日月灣等違規違法填海造地問題，及高隆灣、棋子灣等沿海防護林破壞明顯問題。

據報導，儋州海花島填海項目施工造成大面積珊瑚礁和白蝶貝受損。萬寧市日月灣綜合旅遊度假區人工島月島項目2015年10月未批先建，周邊岸灘已出現大面積淤積，破壞海洋自然風貌。

另據港媒報導，依國家相關法規，圍填海形成的土地屬於「未定性的新增土地」，地方政府毋須支付拆遷、徵地、開墾等費用，因此開發成本非常低廉，每畝14萬至30萬元人民幣的圍填海成本，甚至不及沿海一二線城市土地拍賣數百萬元一畝的十分之一，幾乎是穩賺不賠，令一些地方將圍填海造地當成新的搖錢樹。