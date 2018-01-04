習近平新年賀詞：逢山開路 遇水架橋 2020脫貧

中國國家主席習近平31日發表2018年新年賀詞，指今年是中國改革開放40周年，要以此為契機，將改革進行到底；中國民生工作還有不少不如人意的地方，他再度宣誓，要在2020年將現行標準下的農村貧困人口完全脫貧。

央視31日7時新聞聯播中，播出習近平的新年賀詞。一開始，習向包括台港澳在內，以及全世界各地的朋友問好。他首先回顧2017年的各項大事，包括中國主辦的多場外交活動，他也在香港回歸20周年時，去了香港，「親眼所見，有祖國做後盾，香港保持了長期繁榮穩定，明天必將更加美好」。

習近平表示，2018年是全面貫徹中國19大精神的開局之年。中國19大描繪了發展今後30多年的美好藍圖；2018年也將迎來中國改革開放40周年。改革開放是當代中國發展進步的必由之路，是實現中國夢的必由之路。要以慶祝改革開放40周年為契機，逢山開路，遇水架橋，將改革進行到底。

他指出，到2020年中國現行標準下農村貧困人口實現脫貧，是莊嚴承諾。一諾千金。現在到2020年只有三年時間，各界行動起來，盡銳出戰，精準施策，不斷奪取新勝利。「讓我們一起來完成這項對中華民族、對整個人類都具有重大意義的偉業」

對於國際局勢，習近平指出，天下一家。中國作為一個負責任大國，也有話要說。中國堅定維護聯合國權威和地位，積極履行應盡的國際義務和責任，信守應對全球氣候變化的承諾，積極推動共建「一帶一路」，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國人民願同各國人民一道，共同開闢人類更加繁榮、更加安寧的美好未來。

他說，「我們偉大的發展成就由人民創造，應該由人民共享。我了解人民群眾最關心的就是教育、就業、收入、社保、醫療、養老、居住、環境等方面的事情，大家有許多收穫，也有不少操心事、煩心事。我們的民生工作還有不少不如人意的地方，這就要求我們增強使命感和責任感，把為人民造福的事情真正辦好辦實」。