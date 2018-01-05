西雅圖2017重大新聞Top 8

席捲全美的性侵醜聞

2017全美影響最廣泛的新聞之一，可能就是層出不窮的性侵醜聞了。西雅圖也不例外，前市長艾德·穆雷（Ed Murray）由於性虐待5名青少年的指控而辭職。但他沒有被起訴，並且拒絕承認指控屬實。在好萊塢演員指控溫斯特的性侵醜聞後不久，穆雷也被指控曾性侵少年男孩。記者隨後查出，穆雷養子對其性侵的指控是可信的，穆雷的一個年輕表弟也公開表示曾在13歲時受到穆雷性虐。從四月醜聞爆出到九月穆雷辭去市長職位，他一直聲明自己是清白的。

Seahawks橄欖球隊的名譽堂四分衛沃倫·穆恩（Warren Moon）也被其體育運動推廣公司的女性員工指責性騷擾和毆打。在被起訴後，穆恩暫離職位。中央華盛頓大學教授和華州議員馬特·曼威樂（Matt Manweller）被停職，官方說法是暫待「不當行為指控」的調查。

科技公司帶來房價飛漲

2017年的西雅圖，高漲的房價一直是全年的頭條。亞馬遜目前是全市最大的僱主公司，他們今年收購了全食超市（Whole Foods），並且宣佈會在北美建立第二個總部。波音一直在裁員，華州員工數量創2006年來最低。星巴克迎來了新的CEO，旗艦店與Princi麵包房合作，同時在上海開設了中國第一家星巴克旗艦店。微軟也表示將重建Redmond的園區以吸引更多本地的計算機科學專業畢業生。

水域不平靜的一年

普吉灣上半年遭遇未處理的汙水污染問題。本地區最大的污水處理廠設施出現問題，導致2.35億加侖污水直接被排入普吉灣。修理費用將花費金縣至少2.5千萬美元。下半年，本地的居留型虎鯨數量驟減，由於搶不到三文魚而缺少食物來源。八月時，一個三文魚農場設施年久失修，導致14萬余大西洋三文魚湧入普吉灣。直至現在，還有超過10萬條大西洋三文魚沒有被捕撈上來。

醫院產業風波不斷

Providence醫院產業鏈在2011年時，收購了Swedish醫院。根據西雅圖時報的調查，收購讓醫院整體企業文化發生變化，有了安全衛生問題的隱患，同時還迫使員工更少地質疑患者所得到的照顧。位於奧林匹亞和塔科馬的兩家醫院被起訴，原因是它們比別家醫院提供的慈善醫療少，並且沒有提供給低收入患者足夠的資訊讓他們瞭解自己擁有免費醫療的權利。

新的政治氣象

西雅圖市民不僅僅投票選舉出了第一位女性同性戀市長，和多數由少數族群組成的市議會。他們還選擇了兩位草根領導。金縣警長職位由原本是警司長的米茲·約翰科奈特（Mitzi Johanknecht）獲得（警司長的職位比警長低3-5級，管理警長辦公室），輸給她的是當時的現任警長約翰·額卡特（John Urquhart）。西雅圖港口局任期最長的委員約翰·克萊頓（John Creighton）被沒什麼政治背景的萊恩·卡爾金斯（Ryan Calkins）打敗。港口局這一年裡也頻頻出事，惹怒了環境保護人士和NBA球迷，而且他們親選的CEO還爆出了賄賂的醜聞。

列車頻出事

2017年12月，從西雅圖開往波特蘭的客運列車Amtrak意外出軌，造成14節車廂中有13節脫軌，部分車廂還彈飛，擦撞州際公路上的七輛車。國家運輸安全委員會的調查小組，發現火車出事前過彎的時速高達129公里，比規定的48公里快將近3倍，才導致車廂嚴重出軌翻覆。至於為何會失速，原因和火車人員的應變以及防超速與撞擊系統PTC有關。火車出事時，軌道上的防超速與撞擊系統PTC並沒有啟動，主管機關指出，軌道的感應器和部分零組件還沒安裝好，整個系統要到明年才會完備上路，雖然沒有超過國會相關法案規定的期限，但顯然不是每列火車的PTC在事故發生時都能有效啟動，顯示美國長久以來基礎建設欠缺有效的資源分配與維修。而針對川普總統呼籲增加基礎建設升級預算的說詞，華州州長則表示要先解決眼前的困境。

西雅圖搖滾音樂代表人物離世

西雅圖grunge rock運動先鋒樂隊Soundgarden的主唱克里斯•康奈爾，2017年5月於底特律Soundgarden演出之後，在18號凌晨被發現在酒店逝世，享年52歲。初時死因未明，及後底特律警方證實為明顯的自殺。西雅圖土生土長的克里斯•康奈爾在1984年組成Soundgarden，及後在1987年於西雅圖獨立廠牌Sub Pop旗下出版首張EP《Screaming Life/Fopp》，比以Kurt Cobian為首的Nirvana更早出道。而克里斯•康奈爾也是繼Kurt Cobian(Nirvana)、Layne Staley(Alice in Chains)後另一位離世的美國西雅圖grunge rock界樂隊歌手。

核禁區隧道坍塌

2017年5月，華州政府宣佈漢福德核存儲場一處存儲核廢料的地下隧道發生局部坍塌，附近工人被迫疏散，但事故未造成人員傷亡與核物質洩漏。華州生態廳一位發言人表示，坍塌導致隧道上方面積約37平方米的土壤下沉了0.6米至1.2米。事故發生時隧道內沒有工人作業，初步檢測顯示事故未造成核輻射洩漏。坍塌發生後，隧道附近工人被迅速疏散，在漢福德核存儲場工作的其他工人也被告知儘量待在室內。

漢福德核存儲場位於華盛頓州最大城市西雅圖東南約320公里處，占地約1300平方公里，附近約有居民30萬人。發生坍塌的隧道位於漢福德核存儲場中部，用於存儲核廢料鈈，隧道上方覆蓋土壤厚度約2.4米。

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