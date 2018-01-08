「唱遊中日韓」歌唱比賽圓滿舉行

(溫哥華消息)由中國駐多倫多旅遊辦事處、日本政府觀光局及韓國觀光公社聯合主辦， 新時代電視製作的 「唱遊中日韓」歌唱比賽最近在River Rock Show Theatre圓滿結束。比賽分華日韓語三組 獨立進行，每組各有兩位參賽者進入决賽，在溫哥華大都會管弦樂團的伴奏下一决雌雄。大會評審團，包括:中國駐多倫多旅遊辦事處主任楊文婷小姐、日本政府觀光局行政總監中澤秀朗先生、韓國觀光公社總監朴炯寬先生、加拿大航空亞洲營業部經理盧如婷小姐、溫哥華大都會管弦樂團首席指揮謝建得先生及資深音樂人劉祖德先生，決定各組冠軍誰屬。主辦機構於賽前舉行旅遊展，提供中國、日本及韓國最新旅遊熱點及行程資訊，參觀者有機會獲得往返亞洲機票，幸運兒於比賽當晚在台上即場抽出。

這個破天荒打破年齡、國籍界限的歌藝比拼，乃本地首個以管弦樂伴奏的歌唱比賽，六位參賽者置身數十人的交響樂團，在音色細緻氣勢磅礡的音樂下演繹歌曲，非同凡響。大會司儀盧玉鳳及李江歌首先介紹華語組出場，音樂達人兼Youtuber白景舜唱出「讓」，在弦樂的哀愁裹滲透愛情的無奈；華文浩擅長詩歌獻唱，慣於與樂團合作，渾灑自如演繹「忘記你我做不到」。緊接日語參賽者上陣，池条佐衣子年過半百卻依然活力十足，化身美魔女戰士，大唱動漫經典「残酷な天使のテーゼ」 (残酷天使的命題)； 暖爸玉手泰史，獻唱曲風明快的「サウダージ」(悲歡歲月)，與管弦 樂團齊齊牽動觀眾的躍動因子。最後亮相的韓語組由兩位年輕女生演繹不同的韓式愛情故事，戚愛璧熱愛韓國潮流文化，選唱「Beautiful」 ，優雅動人；巧目流轉的李信炯，以柔美的聲線演繹原本由

男歌手唱出的「고요」(寧靜)，別具韻味。一輪激烈競賽後，大家先放鬆心情，享受温哥華大都會管弦樂團演奏的多首中日韓名曲，襯托三個國家動人心弦的景色影片，帶觀眾遨翔各地風情畫，再加上特別表演嘉賓 – 國際知名當代第一魔笛手 Ron Korb 龍笛的精彩演出，呈獻一場 視聽 盛會。

最後來到賽果公佈的緊張時刻，經過大會評審團的評分及商議，各組得獎名單如下 :

華語組冠軍 : 華文浩，亞軍 : 白景舜

日語組冠軍 : 池条佐衣子，亞軍: 玉手泰史

韓語組冠軍 : 李信炯， 亞軍: 戚愛璧

三組冠軍各贏得商務客位來回機票，前往中日韓其中一個城市旅遊觀光以及$800中、日、韓旅遊禮券，亞軍各得$1,000 中、日、韓旅遊禮券。各得獎者與主辦機構 及贊助商 來個大合照，為「唱遊中日韓」歌唱比賽奏上圓滿句號。圖示三位冠軍參賽者與大會評審團合照 。