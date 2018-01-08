男人都想娶個旺夫的女人為老婆，在收穫婚姻的同時，希望自己的老婆也能夠助自己的事業更上一層樓。當然了作為女人，都希望自己能夠在自己男人發展的路上給到些許幫助，有些人說：「旺夫」思想是封建思想的表現，那是你沒搞清楚何為旺夫的表現，其實這樣的女人最旺夫：

人們常說，愛笑的姑娘運氣都不會差，同樣愛笑的女人婚姻的質量也不會太差，愛笑的女人往往自信樂觀，這種笑會感染身邊的人，女人愛笑是男人寵出來的，男人懂得愛護女人，女人溫柔回報，同時也是幸福的表現，有這樣的女人為老婆，男人便可以安心在外打拚，工作累的時候，回到家，看到妻子溫暖的笑容，滿身的疲憊都會悄然離去，和這樣的女人過日子，只會越來越幸福。

第二：會撒嬌的女人

撒嬌的女人最好命，一個強勢的女人和一個會撒嬌的女人，往往是會撒嬌的女人過得更加的幸福，一個會撒嬌的女人往往比一個面無表情，冷冰冰的女人更吸引男人的心。

第三：會理財的女人

很多的男人往往都麼有居家過日子的概念，不會為長遠打算，花錢大手大腳的，總覺得錢沒有了可以再賺，有個會理財的老婆，會把錢用在刀刃上，該花就花，不該花絕對不浪費一分錢，更會懂得投資，懂得讓錢生錢，家裡有這樣的女人存在，不旺夫才怪？