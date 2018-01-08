情商高的人都有這3種表現

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作家富蘭克林·瓊斯曾說過：誠實的批評最讓人難以接受。中國人也有個說法叫：忠言逆耳。

似乎再沒什麼東西，會比令人不悅的評價更難以讓人釋懷了。然而，在我們人生的某個時刻裡，我們的父母、配偶、朋友、同事或者老闆，每一個人都可能做錯事，而我們又必須告訴他們。

關鍵問題就在於，我們要怎樣才能得當地指出對方的錯誤。

網路上有這麼一個段子：

兩名高中生在課時躲在衛生間裡偷偷抽煙，但還是被班主任撞見。正當兩人不知道該怎麼辦時，班主任拿出自己的煙遞給了他們，讓他們抽。學生將信將疑地接過香煙，點燃。片刻後班主任問：「我這煙怎麼樣？」

此時的學生早已卸下心理防備，回答道：「貴的果然不一樣。」

班主任接著說：「所以啊，還不趕緊回去認真學習，不然以後怎麼賺錢買好煙？」

不談這個段子的真實性，但它在一定程度上可以反映出來，設身處地的和別人溝通，讓他反思自己犯下的錯誤，會比義正言辭的告訴他錯在哪裡來的有效果。因為他們會感受到，對方真的是在為自己好。

上面所說的那個班主任給自己的批評創造出了一個適合的情境：

先跟學生拉近關係，讓學生在當下的那一刻在生理和心理上都處於接受狀態。然後輕鬆地提出批評，還不忘傳遞給學生「我是站在你的角度上想」的思想。因此高情商的人，可以很優雅的對他人提出批評建議，用積極的方式幫批評創造價值。

2

1952年，被稱為「現實主義藝術大師」的屠格涅夫在一次打獵時撿到了一本皺巴巴的《現代人》雜誌。他隨手翻了幾頁，竟被一篇題名為《童年》的小說所吸引。作者是一個初出茅廬的無名小輩，但屠格涅夫十分欣賞。他四處打聽作者的住處，最後找到了作者的姑母，表達他對作者的欣賞與肯定。姑母立馬寫信告訴侄兒：「你的第一篇小說在瓦列里揚引起了很大的轟動，大名鼎鼎、寫《獵人筆記》的作家屠格涅夫逢人便稱讚你！」作者收到姑母的信後驚喜若狂，他本是因為生活的苦悶而信筆塗鴉打發心中的寂寥，由於名家屠格涅夫的欣賞，一下子點燃了心中的火焰找回了自信和人生的價值。於是他一發而不可收地寫了下去，最終成為享譽全球的藝術家和思想家，他就是列夫‧托爾斯泰。

卡耐基的《人性的弱點》一書中有這麼一段：

我們每個人都渴望真誠的讚賞。這種渴望不斷地啃噬著人的心靈，少數懂得滿足人類這種慾望的人便可以將他人掌握手中。這個簡單的建議現在已被科學家證實，人的確很容易被讚美之詞所影響。

有研究顯示，當人們聽到電腦程式發出的「你真棒」時，所刺激到的大腦區域和得到一筆意外之財時刺激到的區域是相同的。

欣賞別人，會給別人帶來無窮盡的力量，甚至他會因此有很大的進步。表達對他人的欣賞，是一門學問，是一種襟懷，是一門藝術。

高情商的人，願意承認別人的優秀，善於表達對他人的欣賞。

3

主持人何炅是演藝圈內出了名的救場王，在某屆湖南台春晚上，謝娜將贊助商的口號「千次猛攻，不如一次巧取」誤讀為「千次猛攻，不如一次下載」。

何老師立刻不動聲色地聊起代言的趣事，稱遊戲方當初應該找個有頭腦的人代言，謝娜應該感到心虛。有了何炅的善意調侃搭橋，謝娜馬上藉機改正口誤，改糗點為笑點。

網友表示：平常人長了一張嘴，何老師的嘴上還長了一個腦子。

而何炅本人，也是暖男的代名詞。他幾乎從不生氣，對人一直都很友好。他曾說過：沒有生氣不一定代表沒有負面的情緒，能夠不將負面情緒帶給他人，才是真正的修養。

精神病學教授雷德福·威廉姆斯博士花了20餘年的時間研究心理與情緒對身體的影響，他總結道：生氣就像服下慢性毒藥。如果你不懂得如何處理敵對情緒，它就會損害你的健康。

如果說不將自己的負性情緒帶給他人是對他人的教養，那麼懂得處理負性情緒，讓它不影響自己，則是對自己的教養。兩者相加，就是高情商的表現：不讓自己的負性情緒影響別人，也不影響自己。

不做情緒的奴隸，無論境況多麼糟糕，你應該努力去支配你的環境，把自己從黑暗中拯救出來。

亞里士多德說：每個人都會發脾氣——這個很容易做到。但是，要把脾氣發在正確的人身上，用恰當的程度、在恰當的時間、為正確的目的——要做到以上這些卻並不容易。我把它看成是情商版的「天時地利人和」。但正如亞里士多德所言，要做到這一切不容易，也沒有誰一開始就具備至高的情商，一切都是需要靠自身去歷練、去發現的。

無跬步無以致千里，任何事都是需要一點點去改變、去進步，情商也一樣。

相信我們只要能在日常生活中，多注意一點，多提醒一下自己，就會有不小的收穫。