東學西漸 – 男孩子讀書成績一般比較差?

看到今天這個標題，相信有不少人會大力反對，冒名火起。事實上，在教育上的男女差別，是不少教育學者感興趣的課題。在美國，自1950年起，男生普遍的校內成績一直落後女生。但是這個和智慧無關，而是如何管理讀書時間表和學習筆記的問題。筆者這次想藉討論男女學習成績差別的話題，討論一下學生應該如何管理自己的讀書筆記和學習時間表。

在過去十年，美國一些大城市例如紐約，興起了一個全新的行業：由教育學者教導男生如何制定自己的學習時間表和管理自己的讀書筆記。這群教育學者並不是性別歧視學生，而是發現有不少男生在小學階段在讀書成績方面落後女生，是因為缺少了管理學習的系統。因此，這些教育學者在提供家教課程的時候，所教授的並不是一門學科的專門知識，而是一套管理技巧。筆者亦曾經提供學習管理方面的課程，在此謹提供幾個做法供家長參考：

第一，家長要有技巧為子女定下學習時間表和目標。訂下學習時間表非常有用，但是家長不能忽略時間表中各個時段的學習趣味。最簡單的方法就是那一天的時間分為兩到三個時段，每一個時段溫習或者學習一個學科，並在一星期中替換，令學生保持學習興趣。

第二，家長需要教導小朋友以不同的文件夾整理不同科目的學習筆記和功課。此處最重要的概念，就是讓小朋友明白每一個學科都有屬於自己的專門文件夾，每次收到一份功課或者讀書筆記就要將那些學習相關的文件放入特定的文件夾。某些難以分類的讀書筆記有可能需要一個雜項（miscellaneous）文件夾，但切記提醒小朋友不要過分依賴，不要養成壞習慣拒絕分類筆記。

第三，利用文字及圖像混合，製作學習筆記。教育研究發現，學習成績較好的學生一般能夠利用多於一種方式整理讀書筆記及研究心得。因此有部分老師在一個學期開課之前，會對學生發出問卷，研究學生平時到底是比較多用視覺、聽覺、還是觸覺學習。某些圖像用手繪的效果比較好，某些則利用電腦繪圖會較為工整。學生可以仔細研究一下什麼類型的筆記對學習效果最好。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。